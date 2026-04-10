Nigoi invita al primer baile de la temporada

La Candelaria de Nigoi es tradicionalmente la celebración que abre el calendario anual de fiestas patronales en el Concello de A Estrada. En este 2026 volverá a serlo, aunque con retraso. El pasado mes de febrero la fiesta tuvo que aplazarse por las malas condiciones climatológicas. Ahora, ha llegado el momento de volver al campo de la fiesta, y no será una fiesta cualquiera. La parroquia de menos de 200 habitantes ha logrado reunir un presupuesto de unos 40.000 euros con el que reunirán a tres de las mejores orquestas de Galicia., un logro y un reclamo que no ha pasado desapercibido.

Los festejos arrancan hoy con verbena a cargo de la París de Noia y la Discoteca Pirámide XL con el DJ Marcos Kintana. Mañana la sesión vermú correrá a cargo de la Charanga Charandonga y gran verbena con las orquestas Olympus y Panorama. Desde la comisión de fiestas han informado que ya tienen todo listo para acoger dos grandes días de fiestas, que se ampliarán al domingo, 12 de abril, con una sesión vermú con la Banda Municipal da Estrada. No faltará una gran carpa, aparcamientos cómodos y pulpeiro para redondear una celebración que en los últimos años ya logró reunir a miles de personas.

«A vez que máis xente tivemos foi xusto despois da pandemia. Ese ano metimos unhas 4.000 persoas según os datos das orquestas. Fora unha tolería porque a xente estaba desexando saír e notouse», recuerda Rubén Ferrín, presidente de la Asociación Festexos da Candelaria de Nigoi y responsable de su recuperación en 2019 junto a Daniel García. En los últimos años la media está en las 2.000 personas, una cifra nada desdeñable tenienod en cuenta que es una fiesta al aire libre en el mes de febrero.

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Uno de los grandes reclamos de esta celebración está en las buenas orquestas con la que suelen contar. A ello ayuda la época del año, con más disponibilidad por parte de las orquestas y algo menos de caché, pero también el trabajo incansable de una joven comisión para reunir un presupuesto que supera el de otras parroquias mucho más grandes. «Desde que acaba unha festa xa nos poñemos a traballar para a seguinte. Facemos un petitorio e a xente responde moi ben. Facemos rifas, campionato de truco en decembro, sardiñada en San Xoán e buscamos patrocinadores», explica.