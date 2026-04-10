Concentración
El Motococido de Lalín arranca desde hoy con 400 inscritos de toda España
redacción
Lalín ya calienta motores para una de las citas más esperadas del calendario motero: el Motococido, un evento exclusivo de la comarca dezana. El motoclub KM.0 organiza desde hoy hasta el domingo una nueva edición que promete convertir al Campo da Feira Vello durante tres días en el epicentro de la pasión por las dos ruedas de toda Galicia, combinando rutas, gastronomía y un ambiente inmejorable con la participación de moteros dispuestos a vivir una concentración que cada año reúne a más personas. Tras el rotundo éxito de los últimos años, la cita de 2026 reunirá a 400 inscritos llegados desde todos los rincones de España –incluyendo Asturias, Madrid, León y localidades vascas como Bilbao o Barakaldo–, la organización vuelve a apostar por un cartel equilibrado. En esta ocasión, la música tendrá un papel protagonista con la presencia de cuatro formaciones musicales que pondrán ritmo a la concentración. La acción arrancará hoy por todo lo alto en la jornada inaugural a partir de las 18.00 horas. Tras la apertura de inscripciones, los asistentes podrán disfrutar de una sesión de pinchadiscos acompañada de pinchos para ir abriendo boca. La noche promete emociones fuertes: a las 22.00 horas, los moañeses Fuss se subirán al escenario para caldear el ambiente, dejando paso a las 23.30 horas a la incombustible Charanga Ardores, que se encargará de cerrar el primer día con su habitual energía.
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