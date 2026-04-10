Localizan a través del móvil a un peregrino que se perdió de noche por los montes de Codeseda

La Policía Local logró localizar en la noche del pasado jueves a un peregrino de 72 años, natural de Cantabria, que se encontraba desorientado en las inmediaciones de la parroquia de Codeseda mientras realizaba el Camino de Santiago. Su nombre es Salvador Azúa Villazón y está realizando el «Camiño da Geira e dos Arrieiros», Braga-Santiago de Compostela. Va acompañado de Sebastián y Gonzalo, un valenciano y un madrileño que conmoción en otro de los seis caminos que ya realizó a la capital gallega.

Los encontramos a los tres en la «Praiña», en Pontevea, casi 24 horas después del pequeño susto en el que se vieron envueltos. Han hecho noche a orillas del Ulla y hoy tenían previsto su llegada a la catedral santiaguesa.

Aprovechamos su descanso de fin de etapa para hablar con el y nos contó lo que le pasó «Más que perderme, se me echó la hora encima. Me entretuve por el camino haciendo fotos y, cuando quise darme cuenta, se estaba haciendo de noche. Sabía por dónde iba, pero me retrasé. El problema vino después, cuando me quedé sin internet y no podía usar la aplicación del móvil para continuar la ruta. Le pregunté a un señor mayor que encontré y, con toda su buena intención, me indicó mal. Me metí por donde no debía y acabé en medio del monte, ya sobre las ocho de la tarde.»

El aviso se recibió a las 20:20 horas a través del servicio de emergencias 112. El peregrino contactó telefónicamente manifestando que estaba perdido, desorientado y en estado de nerviosismo, sin saber cómo retomar la ruta para completar su etapa.

Salvador nos dice que avisó a sus compañeros «y llamamos al 112. No sabía ni enviar mi ubicación pero me fueron guiando para lograrlo. En menos de una hora ya estaba en el final de etapa gracias al trabajo de los agentes de policía. Me perdí a menos de dos kilómetros de Codeseda. Estaba cansado, pero tranquilo. Más preocupados estaban mis compañeros. Yo lo veo más como una anécdota».

El peregrino fue hallado en la zona da Grela, fuera del trazado oficial del camino. Presentaba cansancio y nerviosismo, aunque se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesaria asistencia sanitaria.

Estaban acabando prácticamente la octava etapa del «Camiño da Geira e de los Arrieiros». Es la primera vez que este peregrino realiza este camino portugués y según nos contó necesita mejorar mucho: «Es la sexta vez que hago el camino de Santiago. Empecé en 2016 y nunca repito ruta y sinceramente, no me ha gustado mucho. Está bastante desatendida. Pocos servicios, caminos en mal estado y señalización confusa. No se puede enviar personas por caminos llenos de maleza, agua, barro... con doble señalización. Si te equivocas, tienes que volver atrás... Pido un mínimo de mantenimiento: limpiar senderos, mejorar la señalización… Hay puntos en los que no sabes hacia dónde ir».

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Desde la Policía Local se destaca la importancia de la calma en este tipo de situaciones, así como el papel fundamental de las nuevas tecnologías para facilitar la localización de personas en apuros, siempre que exista cobertura telefónica.