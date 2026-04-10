Lalín precisa cubrir ocho plazas vacantes
El BOP publicó este jueves el anuncio de la oferta de empleo público de Lalín para este año. La administración local tiene ocho plazas vacantes: dos en técnico de administración general y una tanto en trabajador social, técnico de personal, recepcionista, administrativo, técnico informático y policía local. Todas se cubrirán por acceso libre salvo las de administrativo y técnico informático, que serán por promoción interna.
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