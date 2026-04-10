Aparcamiento
Lalín cita hoy a abonados del Párking Europa para sortear plazas nuevas
REdacción
El Párking Europa estrena hoy la nueva distribución interna que reserva en exclusiva para los abonados la planta intermedia, con acceso específico por la calle Z. El Concello de Lalín explicará los cambios en una reunión convocada a las 20:00 horas, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, donde también se celebrará el sorteo de las nuevas plazas para los actuales usuarios con abono.
La reorganización llega tras los trabajos de pintado interior y la redistribución de espacios, una actuación que obligó además a modificar la circulación dentro del aparcamiento. La concejala responsable, Karen Fernández Lamela, avanza que en la reunión se explicará el nuevo funcionamiento de las instalaciones a los usuarios del estacionamiento.
El nuevo esquema deja las plantas 0 y 2 para el estacionamiento rotatorio, con accesos directos en cada nivel para facilitar la entrada y salida de los usuarios de corta duración. Cada una de las tres plantas funcionará de forma independiente y dispondrá de entrada y salida propias, con el objetivo de mejorar la comodidad y favorecer el aparcamiento en el centro urbano.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional