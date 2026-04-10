Lalín cita hoy a abonados del Párking Europa para sortear plazas nuevas

El Párking Europa estrena hoy la nueva distribución interna que reserva en exclusiva para los abonados la planta intermedia, con acceso específico por la calle Z. El Concello de Lalín explicará los cambios en una reunión convocada a las 20:00 horas, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, donde también se celebrará el sorteo de las nuevas plazas para los actuales usuarios con abono.

La reorganización llega tras los trabajos de pintado interior y la redistribución de espacios, una actuación que obligó además a modificar la circulación dentro del aparcamiento. La concejala responsable, Karen Fernández Lamela, avanza que en la reunión se explicará el nuevo funcionamiento de las instalaciones a los usuarios del estacionamiento.

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El nuevo esquema deja las plantas 0 y 2 para el estacionamiento rotatorio, con accesos directos en cada nivel para facilitar la entrada y salida de los usuarios de corta duración. Cada una de las tres plantas funcionará de forma independiente y dispondrá de entrada y salida propias, con el objetivo de mejorar la comodidad y favorecer el aparcamiento en el centro urbano.