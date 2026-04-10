Encontro creativo
Ideas que tecen convivencia escolar
Un cento de estudantes e docentes de cinco institutos galegos participaron este xoves na Bandeira nun encontro intercentros de EpDLab centrado na convivencia, a creatividade e o traballo en común
A convivencia non se explica só nos libros nin se resolve unicamente con normas. Tamén se constrúe falando, compartindo e creando en común. Desa idea partiu a nova xornada intercentros de EpDLab celebrada este xoves na Bandeira, onde cen rapaces e rapazas de cinco institutos galegos participaron nunha cita de reflexión e traballo colectivo.
O IES Pintor Colmeiro volveu exercer de anfitrión nun encontro que reuniu alumnado de Boiro, Brión, Bueu e Viana do Bolo. Durante a mañá, os e as estudantes participaron en grupos intercentros, compartindo experiencias e abordando cuestións moi presentes no día a día dos centros educativos.
Na apertura da xornada, a concelleira de Educación de Silleda, Ángela Troitiño, e a directora do instituto, Laura López Peña, puxeron o acento na importancia de seguir creando espazos de encontro para a mocidade, nos que o alumnado poida aprender, colaborar e compartir experiencias máis alá da aula.
A actividade centrouse en cinco grandes temas: o coidado do planeta e dos animais, a saúde mental e o benestar emocional, a igualdade de xénero e a diversidade LGBTIQ+, o racismo e a discriminación, e o activismo como motor de cambio social. A partir desas liñas de traballo, cada grupo foi perfilando ideas e mensaxes para transformalas en pezas audiovisuais pensadas desde a mirada da propia mocidade.
En total elaboráronse trinta vídeos, con títulos centrados en preocupacións moi presentes entre a rapazada: que facer ante un caso de bullying, como axudar cando alguén non se atopa ben, que pequenos xestos poden contribuír a salvar o planeta ou como avanzar cara a unha escola máis inclusiva.
A programación combinou o traballo creativo con momentos de lecer e socialización. Xogos como O pobo dorme ou As cadeiras serviron para favorecer a convivencia e crear un ambiente máis distendido, nunha xornada que deixou unha idea clara: cando se lle dá á mocidade espazo para falar, escoitarse e construír en común, a convivencia convértese tamén nunha experiencia real.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional