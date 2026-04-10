Ideas que tecen convivencia escolar

Un cento de estudantes e docentes de cinco institutos galegos participaron este xoves na Bandeira nun encontro intercentros de EpDLab centrado na convivencia, a creatividade e o traballo en común

López Peña e Troitiño posan con docentes diante da rapazada no auditorio. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Xan Salgueiro

Silleda

A convivencia non se explica só nos libros nin se resolve unicamente con normas. Tamén se constrúe falando, compartindo e creando en común. Desa idea partiu a nova xornada intercentros de EpDLab celebrada este xoves na Bandeira, onde cen rapaces e rapazas de cinco institutos galegos participaron nunha cita de reflexión e traballo colectivo.

Un grupo de xóvenes, durante un dos xogos na rúa. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

O IES Pintor Colmeiro volveu exercer de anfitrión nun encontro que reuniu alumnado de Boiro, Brión, Bueu e Viana do Bolo. Durante a mañá, os e as estudantes participaron en grupos intercentros, compartindo experiencias e abordando cuestións moi presentes no día a día dos centros educativos.

Na apertura da xornada, a concelleira de Educación de Silleda, Ángela Troitiño, e a directora do instituto, Laura López Peña, puxeron o acento na importancia de seguir creando espazos de encontro para a mocidade, nos que o alumnado poida aprender, colaborar e compartir experiencias máis alá da aula.

A actividade centrouse en cinco grandes temas: o coidado do planeta e dos animais, a saúde mental e o benestar emocional, a igualdade de xénero e a diversidade LGBTIQ+, o racismo e a discriminación, e o activismo como motor de cambio social. A partir desas liñas de traballo, cada grupo foi perfilando ideas e mensaxes para transformalas en pezas audiovisuais pensadas desde a mirada da propia mocidade.

En total elaboráronse trinta vídeos, con títulos centrados en preocupacións moi presentes entre a rapazada: que facer ante un caso de bullying, como axudar cando alguén non se atopa ben, que pequenos xestos poden contribuír a salvar o planeta ou como avanzar cara a unha escola máis inclusiva.

A programación combinou o traballo creativo con momentos de lecer e socialización. Xogos como O pobo dorme ou As cadeiras serviron para favorecer a convivencia e crear un ambiente máis distendido, nunha xornada que deixou unha idea clara: cando se lle dá á mocidade espazo para falar, escoitarse e construír en común, a convivencia convértese tamén nunha experiencia real.

