A Estrada sube las ayudas escolares

A Estrada ha aprobado la modificación de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales de apoyo a la escolarización para el curso 2025/2026. Así, el presupuesto de la convocatoria, pasa de los 25.000 a los 30.000 euros.

Las bases están publicadas en el BOPPO el 5 de agosto de 2025.