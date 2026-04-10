"A Estrada a toda IA" impulsa la formación gratuita en Inteligencia Artificial para empresas, desempleados y familias

El Departamento de Empleo del Concello de A Estrada, en colaboración con la "Fundación Amicos", presenta el programa “A Estrada toda IA”, una iniciativa formativa que nace con el objetivo claro de poner la Inteligencia Artificial al servicio de las personas. En un contexto de transformación acelerada del mercado laboral y de la sociedad, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta clave que ya está cambiando la forma de trabajar, comunicarse, aprender y buscar empleo. Ante este escenario, desde el Concello apuestan por preparar a la ciudadanía para afrontar estos cambios, reforzando la competitividad empresarial, la seguridad digital de las familias y la empleabilidad de las personas desempleadas.

A la presentación acudió la concejala de Empleo, Lucía Seoane y la concejala de Educación, Amalia Goldar, junto a Pablo Penide en representación de la "Fundación Amicos".

El proyecto se estructura en torno a tres grandes grupos: Empresas y personas trabajadoras que recibirán formación en el uso de la Inteligencia Artificial creativa para mejorar la productividad, generar contenidos (texto, imagen, vídeo o música), optimizar la comunicación digital y reforzar la ciberseguridad; a Personas desempleadas que contarán con formación específica en empleabilidad digital, incluyendo creación de currículos, búsqueda de empleo online, preparación de entrevistas con sistemas de IA y comprensión de los nuevos procesos de selección y también Familias y ANPAS donde se abordarán aspectos clave como la ciberseguridad, el bienestar digital de menores, el uso responsable de las redes sociales, el control parental y la prevención del ciberacoso, fomentando una educación digital compartida entre familias, centros educativos y administración. El programa se desarrollará durante el mes de mayo en formato presencial en la sala de juntas del "Viveiro de Empresas" de A Estrada, ubicado en el edificio del Mercado, precisamente donde la "Fundación Amicos" tiene sus oficinas.

El programa para profesionales se celebrará las tardes del 4, 5 y 6 de mayo de 15.00 horas a 19.00 horas y se trabajará en el dominio de la Inteligencia Artificial para optimizar tareas, habilidades digitales avanzadas, estrategias de comunicación y seguridad digital 360. Para familias y ANPAS las jornadas previstas son el 7 y 8 de mayo también de 15.00 horas a 19.00 horas y se abordarán cuestiones como la ciberseguridad práctica en el entorno familiar y el bienestar digital y protección de menores. Para personas en proceso de búsqueda de empleo se celebrará las mañanas del 11 al 15 de mayo, de 9.00 horas a 14.00 horas donde se tratarán la empleabilidad digital, el uso de IA en la búsqueda de empleo, herramientas para mejorar productividad e introducción a la ciberseguridad

Cada jornada incluirá “píldoras formativas” prácticas orientadas a la aplicación directa de los conocimientos. La formación será 100% gratuita, financiada por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social e Igualdade. Cada sesión contará con un máximo de 20 participantes para garantizar una atención personalizada. Todo el programa se desarrollará de forma presencial, complementado con una plataforma digital interactiva donde las personas participantes podrán reforzar contenidos y descargar su certificado acreditativo.

Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico formación@amicos.org y del teléfono: 981 865 716. También se puede realizar de forma presencial en el Departamento de Emprego del Concello de A Estrada o llamando al 986570030 extensión 4219. Los únicos requisitos que se exigen es estar en edad laboral, entre los 16 y 65 años, y disponer de DNI o NIE.

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A Estrada busca reforzar con esta iniciativa su compromiso con la innovación y la formación. Buscan apostar por un municipio más preparado, competitivo y seguro en el entorno digital.