A Estrada, Forcarei y Dozón pasan a integrar la nueva mancomunidad

La mancomunidade Terras de Deza celebró este viernes un pleno con sorpresa: el orden del día incluía la liquidación del presupuesto de 2025 y la aprobación de la modificación de los estatutos. Este cambio permitirá el regreso de Dozón y la entrada de A Estrada y Forcarei, de modo que la entidad pasará a denominarse Terras de Deza-Tabeirós. Se materializa así el anuncio que había hecho el presidente de la entidad y alcalde de Lalín, José Crespo, en junio del año pasado, de abrir la entidad y crear un colectivo supramunicipal similar al de O Salnés.

Fue el Bloque quien, durante la sesión plenaria, desgranó las «incoherencias» de estos nuevos estatutos. Una de ellas es que, pese a que contará con tres nuevos ayuntamientos, solo habrá dos nuevos representantes, pasando de los 23 actuales a los 25. Tanto Lalín como a Estrada tendrán 7 cada uno, Silleda aportará 4, y habrá 2 tanto de Vila de Cruces como de Forcarei y Rodeiro. Dozón solo contará con uno. Los alcaldes ya son miembros natos, de modo que los 18 vocales restantes van a escogerse por mayoría simple. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier concejal del ejecutivo local de estos municipios puede postularse para estar en la nueva mancomunidade, y para ello solo precisa mayoría simple. Desde el BNG de Cruces Álex Fiúza dejó claro que este sistema limita la representación de los partidos minoritarios, por lo que debería emplearse un sistema proporcional.

Hablábamos antes de la Mancomunidad de Municipios de O Salnés. Su gerente acudió ayer a la sesión plenaria en Lalín, pero la diferencia entre las dos entidades «é que a do Salnés ten oito millóns de orzamento, e a nosa só 200.000 euros», recuerda Fiúza. A pesar de esa diferencia, los nuevos estatutos contemplan nuevas competencias para la futura mancomunidad, en áreas como emergencias; gestión de residuos; fomento y ejecución de proyectos culturales y deportivos o programas para un uso eficiente de las tecnologías de la información. Los estatutos mencionan además «servizos que se incardinen en competencias impropias, mentres a Xunta ou outros organismo públicos non os presten e exerzan as súas competencias propias». Menciona en este apartado el Servizo de Axuda no Fogar, una prestación que, a ojos del BNG, tiene que reforzarse con un aumento de la aportación económica de la Xunta, en lugar de ser asumida por la administración local.

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2025, queda un remanente de tesorería de 179.087 euros. Fiúza lamentó que no se empleasen los 20.000 asignados para implantar esa nueva mancomunidad y otros 30.000 para una consultoría.