A Estrada da el visto bueno al proyecto de las viviendas de promoción pública

A Estrada celebró un pleno municipal sin grandes puntos en el orden del día, por lo que el centro de atención estuvo en los turnos de ruegos y preguntas. En este punto y tras ser preguntado por el portavoz del PSOE; Luis López Bueno, el alcalde, Gonzalo Louzao, ofreció novedades sobre el estado de tramitación del proyecto de construcción de 28 nuevas viviendas de promoción pública en el casco urbano, de la mano del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). El regidor informó de que el Concello recibió el proyecto encargado por la Xunta para esta construcción y reveló que la administración municipal ya le dio su visto bueno.

«El Concello de A Estrada hizo sus deberes, que consistieron en poner a disposición de la Xunta los terrenos para la construcción de estas 28 nuevas viviendas de promoción pública y, después, en dar luz verde para que puedan comenzar las obras”, apuntó el jefe del ejecutivo local. Señaló también el mandatario que, por las conversaciones mantenidas con la consellería, todo parece indicar que la administración gallega licitará este proyecto “en breve”. Estas declaraciones llegaron después de que el PSOE pidiese al gobierno local que protestase ante la Xunta una vez que concellos limítrofes que iniciaron su tramitación más tarde que A Estrada ya están con el proceso de licitación de las obras.

Estas viviendas serán construidas en la parcela que se enmarca en la urbanización promovida en una bolsa de terreno que delimitan las avenidas de Pontevedra y de Vigo junto con la Rúa Marín. Las 28 nuevas viviendas se levantarán sobre una parcela de unos 1.500 metros cuadrados que le correspondió al Concello de A Estrada como aprovechamiento urbanístico en el desarrollo de una zona asociada al supermercado Mercadona. La parcela tiene frente a una calle de nueva apertura, que desemboca en la Rúa Marín por uno de sus extremos y, por el otro, en la zona comercial.

Debate sobre la N-640

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Otro de los temas de debate del pleno giró el torno al mal estado de la N-640. López Bueno afeó en este caso al alcalde por haber criticado públicamente la falta de mantenimiento de esta vía cuando días antes el Gobierno central había anunciado una partida «histórica» de 685.000 euros para realizar una «actuación importante» en esta carretera Nacional a su paso por la zona.