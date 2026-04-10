El cocido de Lalín agotó en quince días su aforo para el día 26 en Nueva York

El cocido de Lalín en Nueva York, prevista para el 26 de abril en la Casa de Galicia, colgó el cartel de completo quince días antes y reunirá a más de 400 asistentes. El alcalde lalinense, José Crespo, que dio cuenta de las novedades en una entrevista radiofónica, lo considera una nueva demostración del tirón del plato emblemático lalinense entre la diáspora gallega.

Crespo destacó que la respuesta del público convierte la cita en un aval para la proyección internacional de la marca Lalín. «Que se esgotasen as prazas 15 días antes da celebración é un motivo xa de éxito. Demostra que o cocido incluso na diáspora segue sendo un prato de referencia na comunidade galega», señaló.

Tres cocineros de Lalín –Alberto González, de Casa Currás; Alejandro Iglesias; e Isabel Rodríguez Louzao, de La Robleda– serán los encargados de preparar el menú en Nueva York. La organización ultima una «performance» vinculada al cocido en la ciudad estadounidense para darle todavía más visibilidad al evento y reforzar su dimensión promocional.

El alcalde subrayó el peso institucional que tendrá la cita. Entre las personas invitadas estará la cónsul de España en Nueva York, Marta de Blas, además de representantes de TourEspaña y empresarios gallegos asentados en distintos puntos de Estados Unidos. A mayores, Lalín celebrará allí un capítulo especial de la Encomenda do Cocido, en el que se distinguirá, entre otros, a la propia cónsul y al presidente de la Casa de Galicia en Nueva York, José Gil, natural de Goiás.

Crespo puso especialmente en valor el papel de Gil en la preparación del evento, tanto por su implicación organizativa como por garantizar que la carne llegue en las condiciones idóneas. «Preocupouse de que estivera a cousa en tempo e forma», afirmó, antes de remarcar que el cocido «vai ser un éxito para os galegos de NY e o seu entorno».

El regidor salió al paso de las críticas que suelen acompañar este tipo de acciones promocionales en el exterior y defendió su rentabilidad para el municipio. La Casa de Galicia asume el coste del cocido, mientras que Abanca sufragará el desplazamiento y la estancia de los cocineros, a lo que se suma una ayuda de la Xunta. «Ao Concello de Lalín este cocido non lle vai custar practicamente nada», sostuvo.

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En otro orden de cosas, el alcalde avanzó que este sábado visitará Lalín la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. Anunciará la inminente construcción de las 17 viviendas de la Xunta.