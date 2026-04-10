Cerdedo Cotobade aprueba presupuestos

El Concello de Cerdedo Cotobade activa los presupuestos de 2026 con cerca de 6 millones de euros. Se prioriza el gasto social y servicios básicos, con más de 3 millones destinados a funcionamiento municipal. Destaca el Servizo de Axuda no Fogar, con 880.000 euros. El plan inversor supera los 374.000 euros.