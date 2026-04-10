Patrimonio vivo
Carboeiro abre as súas portas a un obradoiro de danza irlandesa o 19
A actividade, de balde, combinará cultura, participación e posta en valor do mosteiro
Redacción
O Mosteiro de Carboeiro acollerá o vindeiro domingo 19 de abril un obradoiro avanzado de sets irlandeses, unha proposta que converterá este enclave histórico de Silleda nun punto de encontro arredor da música e da danza tradicional. A actividade desenvolverase entre as 16:30 e as 19:30 horas.
A cita conta coa colaboración do Concello de Silleda e está organizada polo Grupo Monteira-Danzas do Mundo, colectivo que leva anos traballando na divulgación de distintas tradicións de danza internacional en Galicia. Nesta ocasión, o obradoiro centrarase nos sets, unha modalidade de baile social irlandés caracterizada polas coreografías en grupo, o dinamismo das figuras e a relación coa música tradicional.
A proposta está dirixida a persoas que desexen afondar neste estilo, aínda que tamén se presenta como unha oportunidade para compartir aprendizaxes e gozar da danza nun ambiente participativo. O obxectivo é achegar ao público galego expresións culturais menos coñecidas e favorecer o intercambio cultural a través dunha actividade aberta e accesible.
Ademais, a participación será de balde, nunha aposta por ofrecer unha programación cultural de calidade e ao alcance de todos os públicos. A elección do Mosteiro de Carboeiro como escenario engade valor á iniciativa, ao combinar patrimonio e actividade cultural nun espazo singular.
