Carboeiro abre as súas portas a un obradoiro de danza irlandesa o 19

A actividade, de balde, combinará cultura, participación e posta en valor do mosteiro

O Mosteiro de Carboeiro acollerá o vindeiro domingo 19 de abril un obradoiro avanzado de sets irlandeses, unha proposta que converterá este enclave histórico de Silleda nun punto de encontro arredor da música e da danza tradicional. A actividade desenvolverase entre as 16:30 e as 19:30 horas.

A cita conta coa colaboración do Concello de Silleda e está organizada polo Grupo Monteira-Danzas do Mundo, colectivo que leva anos traballando na divulgación de distintas tradicións de danza internacional en Galicia. Nesta ocasión, o obradoiro centrarase nos sets, unha modalidade de baile social irlandés caracterizada polas coreografías en grupo, o dinamismo das figuras e a relación coa música tradicional.

A proposta está dirixida a persoas que desexen afondar neste estilo, aínda que tamén se presenta como unha oportunidade para compartir aprendizaxes e gozar da danza nun ambiente participativo. O obxectivo é achegar ao público galego expresións culturais menos coñecidas e favorecer o intercambio cultural a través dunha actividade aberta e accesible.

Ademais, a participación será de balde, nunha aposta por ofrecer unha programación cultural de calidade e ao alcance de todos os públicos. A elección do Mosteiro de Carboeiro como escenario engade valor á iniciativa, ao combinar patrimonio e actividade cultural nun espazo singular.

  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  5. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  6. China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
  7. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  8. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional

Fran Lareu, actor: «Ojalá que premios como los María Casares vinieran acompañados de trabajo»

Enrique Banet, presidente de la Fundación Galicia Verde: «La verdadera resistencia empieza en la cesta de la compra»

Enrique Banet, presidente de la Fundación Galicia Verde: «La verdadera resistencia empieza en la cesta de la compra»

Nigoi invita al primer baile de la temporada

Cristina Collazo, Mellor Actriz Protagonista nos Premios María Casares: «Para min xa é gañar todo que a xente me votara polo que fixen»

Lalín precisa cubrir ocho plazas vacantes

Nuevo mercadillo artesanal en Merza

Silleda participa en la Mostra do Viño do Ulla en Vedra

A Estrada sube las ayudas escolares

