Hace años, ver un par de cigüeñas en tierras dezanas a finales del invierno era una rareza, y ahora su presencia se extiende a casi todo el año. Un buitre, sin embargo, siempre fue una especie con muy poca densidad en tierras gallegas, y suele estar más presente en montañas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Sin embargo, días atrás los dueños de una explotación ganadera, en Suíme (Rodeiro) pudieron contemplar un ejemplar de buitre leonado. Este animal, debido a su envergadura, suele emplear las corrientes térmicas para alzar el vuelo y poder realizar grandes desplazamientos. Por eso es muy probable que llegase a Rodeiro en busca de alimento o «tanteando» el terreno para nuevos asentamientos del grupo, ya que es habitual que viva en colonias, como indica el biólogo Martiño Nercellas. Es verdad que se ha visto ya algún que otro ejemplar en la Serra do Faro. El buitre es una especie a proteger dado que su densidad bajó durante años por envenenamientos, por la falta de carroña de la que alimentarse y porque la pareja incuba solo un huevo en cada puesta.

Un buitre hace parada en Suíme