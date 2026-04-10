Las bonificaciones de la AP-53 permiten ahorrar entre 3.800 y 5.000 euros al año

Las bonificaciones aplicadas en la AP-53 desde el 9 de abril de 2025 han supuesto un ahorro para sus usuarios habituales de 3.813,75 euros si conducen vehículos ligeros y de 4.284€ o 5.085€ si son pesados, según sean del tipo I o II. Los cálculos fueron facilitados ayer por la senadora del BNG Carme da Silva, al realizar balance del primer aniversario de la entrada en vigor de estos descuentos.

El efecto de la rebaja se aprecia en trayectos concretos. En el recorrido entre Silleda y Santiago, una persona usuaria recurrente que realice 22 viajes al mes pasa a pagar 47,85 euros mensuales frente a los 191,4 euros que abonaría sin descuento, lo que supone un ahorro de 143 euros al mes. A juicio del BNG, esta reducción favorece una mayor utilización de la AP-53 y, al mismo tiempo, contribuye a mejorar la seguridad viaria en los núcleos atravesados por la N-525 al reducirse parte del tráfico.

Da Silva enmarcó este primer aniversario en una doble lectura, social y política. Por un lado, destacó el beneficio directo en la economía diaria de las personas usuarias, tanto particulares como profesionales y empresas. Por otro, reivindicó la medida como resultado de la capacidad de influencia de su formación en Madrid. «Son un exemplo claro da política útil do BNG, da que mellora a vida das persoas con feitos concretos e non con promesas baleiras», afirmó.

La senadora sostiene que las bonificaciones han corregido una situación de «agravio histórico», al recordar que la AP-53 era la única autopista gallega que no contaba con descuentos. En esa línea, defendió que el acuerdo alcanzado permitió poner fin a una desigualdad que perjudicaba especialmente a las comarcas del interior y subrayó que el ahorro en peajes repercute también en la competitividad empresarial y en la actividad económica. «Cada euro que as galegas e galegos aforran en peaxes é un euro que pode destinarse a consumo, a investimento ou a mellorar a súa calidade de vida. Esa é a política que defendemos: poñer os recursos ao servizo da maioría social», señaló.

Insistió, asimismo, en que este avance no cierra la reivindicación del BNG sobre esta infraestructura. «Este foi un paso moi importante, pero non nos imos conformar. O noso obxectivo segue sendo unha AP-53 libre de peaxes, porque é de xustiza para a Galiza», sentenció.

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En el acto participaron representantes locales de la formación, entre ellos la portavoz municipal en Silleda, Erea Rey, que puso en valor el trabajo desarrollado por el BNG en las Cortes y recalcó el efecto concreto de los descuentos para las personas viajeras recurrentes del municipio.