Dozón
El BNG alerta de la falta de limpieza en las instalaciones municipales
redacción
El BNG de Dozón urge un plan de desinfección extraordinaria en el colegio, el centro de salud y el consistorio «para paliar os efectos dos 15 días de abandono acumulado» en estas instalaciones, y cuya limpieza corresponde al ejecutivo local. El partido indica que la falta de limpieza en aulas y baños del CEIP Pío Cabanillas «supón un risco de infeccións», una situación similar a la que vive la plantilla y las personas que acuden al centro de salud o al consistorio.
Desde el BNG demanda al ejecutivo que encabeza Adolfo Campos a que explique si la causa de esta suspensión del servicio de limpieza se debe «á falta de pagamentos, á caducidade dos contratos ou a unha simple desidia política. Pide, además, un informe detallado del porqué de dicha suspensión «e quén é o responsable desta neglixencia». Si no hay una solución inmediata, el BNG elevará la denuncia a las autoridades sanitarias y educativas.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional