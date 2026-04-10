El BNG alerta de la falta de limpieza en las instalaciones municipales

El BNG de Dozón urge un plan de desinfección extraordinaria en el colegio, el centro de salud y el consistorio «para paliar os efectos dos 15 días de abandono acumulado» en estas instalaciones, y cuya limpieza corresponde al ejecutivo local. El partido indica que la falta de limpieza en aulas y baños del CEIP Pío Cabanillas «supón un risco de infeccións», una situación similar a la que vive la plantilla y las personas que acuden al centro de salud o al consistorio.

Desde el BNG demanda al ejecutivo que encabeza Adolfo Campos a que explique si la causa de esta suspensión del servicio de limpieza se debe «á falta de pagamentos, á caducidade dos contratos ou a unha simple desidia política. Pide, además, un informe detallado del porqué de dicha suspensión «e quén é o responsable desta neglixencia». Si no hay una solución inmediata, el BNG elevará la denuncia a las autoridades sanitarias y educativas.