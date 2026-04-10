Audiencia Provincial
Dos acusaciones por tráfico de cocaína irán finalmente a juicio
Sin acuerdos preliminares en dos causas por supuesta venta de droga en Lalín y A Estrada
Redacción
Las dos causas por presunto tráfico de cocaína en Lalín y A Estrada vistas este jueves en audiencias preliminares en Pontevedra terminaron sin conformidad entre las partes, por lo que ambas tendrán que volver a señalarse para juicio en la Audiencia Provincial.
Uno de los procedimientos se dirige contra dos personas acusadas de actuar de común acuerdo para favorecer el consumo ilegal de drogas por terceros. Según Fiscalía, los hechos se remontan a 2024, cuando fueron interceptados en el campo de la fiesta de Donramiro, en Lalín, con varios envoltorios de cocaína preparados presuntamente para su venta y dinero en efectivo vinculado a esa actividad. La droga intervenida alcanzaba un valor de 1.096,11 euros. El ministerio público solicita para cada uno cuatro años de prisión, multa de 3.292 euros y el decomiso de la sustancia y del dinero ocupado.
La otra causa afecta a un investigado por una venta de cocaína en febrero de 2025 en A Estrada. Según el escrito, habría entregado un envoltorio con esa sustancia a otra persona en una furgoneta estacionada en la Praza da Feira, a cambio de 25 euros. Los agentes localizaron después otros siete envoltorios y 385 euros en billetes. El total aprehendido fue de 2,821 gramos de cocaína, con un valor de 294,91 euros. En este caso, Fiscalía pide tres años y cinco meses de prisión, multa de 500 euros y decomiso.
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