Vila de Cruces busca cartel para su festival de bandas

El Concello de Vila de Cruces ha convocado el concurso de carteles del XXXII Festival de Bandas de Música de Galicia, incluido en la programación de la Festa do Galo de Curral de este año. La iniciativa está dirigida a todas las personas empadronadas en el municipio.

El certamen establece tres categorías: hasta 16 años, de 17 a 64 y a partir de 65. El Concello repartirá 300 euros en premios, con 75 euros para la obra ganadora de cada categoría y otros 75 euros adicionales para el diseño que resulte elegido como imagen oficial del festival. Los trabajos deberán presentarse en formato A3 vertical y con técnica libre antes del 21 de abril en el consistorio.