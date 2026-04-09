Veinte comercios y once bares animan las compras el fin de semana en Silleda

Silleda celebrará este fin de semana una campaña para impulsar el consumo de proximidad con comercio y hostelería como protagonistas. La Concejalía de Promoción Económica que dirige Estefanía Taín, en colaboración con la asociación ECOS, pondrá en marcha del 10 al 12 de abril los Días do Comercio con Corazón Local y la ruta gastronómica Silleda a Bocados, con el objetivo de generar ambiente, atraer clientela y reforzar la actividad de los negocios.

La iniciativa reunirá a veinte establecimientos comerciales y once locales de hostelería de Silleda y A Bandeira. En la campaña del comercio participan Lencería Segredos, Carmiña Moda, Beabé, Luisa Regalos, Confecciones Piñeiro, Leyla, A Parafarmacia, Mamasunción, Vacaloura Estudio, Moda Ramos, Librería Pily, Muebles Varela, Óptica Titanium, RG Bikes, Mariu’s Closet, Mercería Sonia, Nordic, Librería A Casiña dos Contos y Thebes Outlet Colorín Colorado. Todos ellos ofrecerán descuentos y promociones especiales durante estos tres días.

A esa programación se suma un sistema de «rasca y gana» con más de 1.300 euros en premios directos. Los boletos repartirán descuentos para compras en los negocios adheridos y también consumiciones gratuitas dentro de la ruta de tapas, de modo que el Concello busca crear sinergias entre los dos sectores y favorecer el tránsito de público entre tiendas y establecimientos hosteleros.

Participantes

La parte gastronómica contará con Café Ina, Debibian, Restaurante Terra Mollada, Casa Victorino, Bar Avenida, Cervexería Exilieta, A Casa do Pincho, Bar Ugía, Bodegón Trujillo, A Plazoleta y Bodegón Esther. Cada local servirá una propuesta al precio de tres euros, con elaboraciones variadas, que van desde tostas o empanadillas hasta hamburguesas o canelones.

La campaña incluirá votaciones para elegir la mejor tapa y la mejor presentación. Quienes consigan cinco sellos de establecimientos hosteleros entrarán en sorteos de lotes de regalos donados por los comercios participantes, mientras que las personas que completen la ruta de los once locales optarán también a dos lotes especiales de productos y a vales de descuento de 50 euros aportados por ECOS. También habrá premios para los negocios hosteleros, con un trofeo a la mejor tapa y otro a la mejor presentación.

Noticias relacionadas

«É unha moi boa oportunidade para seguir animando á veciñanza a mercar e consumir en Silleda, apoiando aos negocios de proximidade e xerando movemento e ambiente na vila e na Bandeira», destaca Taín. Incide en el «valor engadido» que supone unir «comercio e hostalería nunha mesma acción».