Realizan el pintado de pasos de cebra en la plaza de la Farola de A Estrada
Se habilitaron dos espacios de paso en los lugares en los que estaban antes de la reforma
A Estrada
El Concello de A Estrada realizó el pintado de dos pasos de cebra en la plaza de la Farola. En concreto, se crearon dos zonas de paso peatonal en los mismos lugares en los que ya estaban antes de la reforma de este céntrico enclave del casco urbano estradense. Esta medida surge después del debate generado por la falta de seguridad en este punto, que ahora pasa a ser de prioridad peatonal. Muchos vecinos reclamaron que esta prioridad se marcase también con pasos de cebra, ya que en muchas ocasiones los coches no frenaban cuando los peatones cruzaban la calzada. Esto originó más de un susto en los últimos días.
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