Política
El PSOE exige la retirada del poste que ocupa la vía en Soutelo
Redacción
El PSOE de Forcarei denuncia la situación de falta de accesibilidad que se registra en Soutelo de Montes, donde un poste eléctrico con una base de cemento ocupa por completo una de las aceras, impidiendo el paso de los peatones.
Según explican desde el grupo socialista, la estructura invade todo el espacio destinado al tránsito peatonal, lo que obliga a los viandantes a desplazarse a la calzada, con el consiguiente riesgo para su seguridad. Esta situación afecta especialmente a personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos de bebé y personas mayores, que no pueden utilizar la acera con normalidad.
El partido de la oposición afirma que el problema se remonta al verano de 2025, cuando un camión enganchó un cable en la N-541, a la altura del núcleo de Soutelo, cerca del establecimiento Ultramarinos Diz Gil. Como medida provisional, se instaló una base de cemento alrededor del poste, una solución que, según denuncia el PSOE, se mantiene desde hace más de ocho meses sin que se haya adoptado una alternativa definitiva. Así, los socialistas consideran «inadmisible» que, transcurrido este tiempo, ni el gobierno municipal ni la empresa responsable, Naturgy, hayan ofrecido una respuesta eficaz a esta problemática. Por ello, exigen la retirada inmediata de la base de cemento o su adaptación para garantizar el paso peatonal.
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