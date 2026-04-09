El portal de alquiler de A Estrada cumple 10 meses sin apenas impacto

Un año más tarde de su anuncio, el portal de inmuebles en alquiler puesto en marcha el pasado julio por el Concello mantiene un bajo, casi mínimo impacto, en la ampliación del parque de vivienda disponible en A Estrada. La estrategia combina incentivos fiscales, ayudas a la rehabilitación y la puesta en funcionamiento de un portal digital. Sin embargo, transcurridos diez meses desde su lanzamiento, los resultados han sido limitados y la respuesta por parte de los propietarios no ha alcanzado las expectativas iniciales.

La plataforma, accesible a través de la web municipal, fue concebida como un espacio gratuitaodestinado a facilitar el contacto directo entre propietarios e inquilinos, en un contexto en el que las estadísticas apuntan a la existencia de más de 3.300 viviendas desocupadas en el municipio. La iniciativa forma parte del Plan Municipal de Fomento do Aluguer, que también incluye bonificaciones de hasta el 50 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler durante un periodo mínimo de tres años, así como subvenciones para la rehabilitación de inmuebles.

Pese a estas medidas, desde el Concello reconocen que el proyecto no ha tenido la acogida esperada. Según fuentes municipales, entre los propietarios existe cierto recelo a la hora de sacar sus inmuebles al mercado del alquiler, lo que limita el impacto de los incentivos económicos planteados por la administración local. Esta falta de confianza se traduce en una oferta muy reducida dentro de la propia plataforma, donde solo se registraron dos alojamientos, ya arrendados.

En paralelo a esta iniciativa municipal, la Xunta continúa desarrollando proyectos de vivienda pública en la zona a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia. En el caso de A Estrada, está prevista la construcción de 28 viviendas en una parcela situada en la Avenida Benito Vigo, mientras que en Lalín ya se salieron a licitación estos días las obras para crear 17 viviendas en un terreno cedido por el Concello.

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Según los datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo, en A Estrada el proyecto fue licitado el 5 de junio de 2025 con un presupuesto inicial de 257.083,28 euros, al que se sumó un importe adicional de 205.666,63 euros, y la licencia fue otorgada el 8 de julio del mismo año. Ahora queda licitar las obras y que arranquen los trabajos.