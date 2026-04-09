'Patiñas' se lleva el galardón ‘Momento rebumbio del año’

La segunda edición de los Premios Rebumbio, que distinguen la comunicación digital local, reconocerá a la asociación Patiñas da Estrada con el galardón Momento Rebumbio del Año. Este premio distingue el acontecimiento que mayor repercusión social ha generado en el municipio.

En este caso, el jurado ha valorado tanto la actividad constante de la entidad en redes sociales en favor de la protección animal como, especialmente, la viralidad alcanzada por la llamada de auxilio en el caso de la perra ‘Bombón’. La iniciativa logró una amplia difusión en redes y medios de comunicación, permitiendo reunir los fondos necesarios para costear la operación que el animal necesitaba para volver a caminar. Este episodio generó además una notable respuesta solidaria por parte de la ciudadanía, evidenciando el poder de movilización de las plataformas digitales.

El objetivo de este reconocimiento es poner en valor aquellos momentos que generan impacto en A Estrada, ya sea por su carácter emotivo, su capacidad de movilización o el sentimiento de orgullo colectivo que despiertan en la sociedad local. La organización destaca que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar el tejido social y la implicación vecinal.

A la presentación acudió también la concejala de Cultura y Empleo, Lucía Seoane, que definió este iniciativa como «modelo exitoso de emprendemento feminino, local e rual».

Como principal novedad, esta edición incorpora la participación ciudadana en la elección del premio Estradense del Año en Redes, que se decidirá mediante votación popular hasta el 14 de abril en la web www.premiosrebumbio.com

Entre las candidaturas figuran Hostaleiros da Estrada, Agadea Alzhéimer, Imaxina e Axuda, Sinfancia Lactante, Madeira do Losada, Emerxencias A Estrada y Darlle Bolo, reflejando la diversidad del tejido social y asociativo del municipio.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 16 de abril en el Mome a partir de las 20.00 horas. En el acto también se darán a conocer los ganadores en las categorías de mejor uso del gallego en redes, humor como recurso comunicativo, difusión de negocio local, comunicación deportiva, propuesta educativa e iniciativa cultural, consolidando estos galardones como una cita destacada en el ámbito local. Los finalistas en estas categorías han sido seleccionados por un jurado profesional integrado por el periodista Fran Brea; Chus Aldariz, directora de Dual Webmedia; y Kike Vázquez, técnico del departamento de Cultura del Concello da Estrada.

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El acto de entrega de premios contará con la música en directo del grupo de jazz estradense Solaina.