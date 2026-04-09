Los PAC de la zona atienden un total de 1.145 consultas en Semana Santa

La red de Puntos de Atención Continuada de Deza y Tabeirós-Terra de Montes gestionó un total de 1.145 urgencias entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril, coincidiendo con los festivos de Semana Santa y una época de mayor trasiego.

El comportamiento de la actividad, sin embargo, no fue uniforme. Lalín volvió a concentrar el mayor volumen asistencial, con 449 pacientes atendidos a lo largo de las cinco jornadas, lo que lo sitúa claramente como el principal punto de referencia. A continuación se colocó A Estrada, con 363 urgencias, manteniendo también un flujo constante de usuarios a lo largo de todo el periodo. Mientras, el PAC de Silleda registró 239 asistencias, en una posición intermedia dentro del conjunto comarcal, frente al centro de Terra de Montes, ubicado en Cerdedo, que cerró la relación con 94 usuarios atendidos.

Esta distribución desigual no es casual y responde tanto al peso poblacional como al ámbito de influencia de cada centro. De hecho, los PAC situados en cabeceras comarcales no solo atienden a sus propios municipios, sino que absorben también la demanda de áreas limítrofes, lo que explica su mayor carga asistencial incluso en periodos de alta movilidad.

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En paralelo, la organización de los recursos humanos se adapta a esa realidad. Lalín cuenta con el la mayor distribución de recursos humanos de la zona –dos facultativos y dos profesionales de enfermería tanto en los turnos de tarde como de noche. En cambio, en A Estrada, Silleda y Cerdedo mantienen un sistema más austero, según los datos de la propia página del Sergas. En este sentido, llama especialmente la atención la diferencia entre Lalín y A Estrada siendo dos concellos de más de 20.000 habitantes.