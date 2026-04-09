Gestión sanitaria
Los PAC de la zona atienden un total de 1.145 consultas en Semana Santa
Los centros de capital de comarca, Lalín y A Estrada, registran el mayor número de pacientes, con 449 y 363 respectivamente, frente a los 94 de Cerdedo
La red de Puntos de Atención Continuada de Deza y Tabeirós-Terra de Montes gestionó un total de 1.145 urgencias entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril, coincidiendo con los festivos de Semana Santa y una época de mayor trasiego.
El comportamiento de la actividad, sin embargo, no fue uniforme. Lalín volvió a concentrar el mayor volumen asistencial, con 449 pacientes atendidos a lo largo de las cinco jornadas, lo que lo sitúa claramente como el principal punto de referencia. A continuación se colocó A Estrada, con 363 urgencias, manteniendo también un flujo constante de usuarios a lo largo de todo el periodo. Mientras, el PAC de Silleda registró 239 asistencias, en una posición intermedia dentro del conjunto comarcal, frente al centro de Terra de Montes, ubicado en Cerdedo, que cerró la relación con 94 usuarios atendidos.
Esta distribución desigual no es casual y responde tanto al peso poblacional como al ámbito de influencia de cada centro. De hecho, los PAC situados en cabeceras comarcales no solo atienden a sus propios municipios, sino que absorben también la demanda de áreas limítrofes, lo que explica su mayor carga asistencial incluso en periodos de alta movilidad.
En paralelo, la organización de los recursos humanos se adapta a esa realidad. Lalín cuenta con el la mayor distribución de recursos humanos de la zona –dos facultativos y dos profesionales de enfermería tanto en los turnos de tarde como de noche. En cambio, en A Estrada, Silleda y Cerdedo mantienen un sistema más austero, según los datos de la propia página del Sergas. En este sentido, llama especialmente la atención la diferencia entre Lalín y A Estrada siendo dos concellos de más de 20.000 habitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles