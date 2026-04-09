Medio Ambiente tumba el proyecto de un vertedero de residuos industriales no peligrosos en Campomarzo

Bander Residuos SLU no construirá su vertedero para desechos industriales no peligrosos en Campomarzo. Casi cinco años después de que la empresa comenzase los trámites para cambiar el uso el antiguo colector de inertes y aumentar su capacidad, la Consellería de Medio Ambiente da carpetazo a la iniciativa emitiendo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable y contra la que no procede recurso «sen prexuizo dos que procedan en vía administrativa e xudicial». Según aclara Unións Agrarias, esto significa que la empresa no podrá recurrir ahora este trámite y que podrá hacerlo si en un futuro la resolución final de la administración deniega, archiva o resuelve sobre su autorización.

La negativa a reabrir ese antiguo vertedero se basa en que el nuevo proyecto, que tendría una vida útil de 22 años, «non é viable ao non poderse descartar impactos adversos significativos sobre o medio ambiente, derivados da súa execución». La resolución se anunció este jueves en el DOG y puede consultarse en la web de la consellería.

En julio de 2021 Bander comenzó los trámites para ese vertedero de residuos industriales no peligrosos, y en febrero de 2023 se sometió a información pública el Estudo de Impacto Ambiental (EsIA), un documento que evaluaron 10 de los 11 organismos y entidades consultadas. Augas de Galicia es el más contundente a la hora de frenar la propuesta de Bander, y en él se apoya esa decisión desfavorable de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental. Augas de Galicia emitió dos informes en los que indica que el ámbito de actuaciones de ese vertedero de residuos industriales no peligrosos está afectado por la zona de policía del río Toxa. La zona de policía de un río es una franja lateral de 100 metros a cada lado a partir de la línea que delimita el cauce. Pues bien, el Toxa fluye «a uns 25 metros do límite perimetral sur das instalacións e a uns 150 do vaso de residuos», como recordó la Dirección Xeral de Patrimonio Natural que, sin embargo, ve compatible esta actividad con la preservación de la biodiversidad pero recomienda velar por el cumplimiento de las medidas que contempla el promotor.

Residuos en el antiguo vertedero de Campomarzo. / Cedida

Pero además del Toxa, hay que tener en cuenta la masa de agua subterránea Ulla. De seguir adelante este proyecto, ambas estarían en riesgo registrar contaminaciones químicas, orgánicas y de nutrientes. ¿Por qué? Porque la actividad del vertedero generará aguas y lixiviados más peligrosos que los de antes, residuos de construcción, a pesar de que la empresa trate las aguas pluviales y depure los lixiviados. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental solicitó un tercer informe a Augas de Galicia, en el que este organismo concluye que el vertedero de Bander ·«non pode garantir no actual momento procedemental que no proxecto non poida causar impactos ambientais significativos sobre o dominio público hidráulico».

Integración paisajística

También alerta del efecto de esta actividad, pero en la calidad del aire, el Laboratorio de Medio Ambiente, por lo que recomienda vigilar las emisiones. Sí informó de manera favorable la Dirección Xeral de Saúde Pública (eso sí, tras dos informes previos en los que solicitó más documentación al promotor), mientras que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior considera que el proyecto presenta «unha vulnerabilidade baixa derivada do risco de accidentes graves ou desastres».

Por lo que se refiere al Concello de Silleda, «emite un informe que aborda a compatibilidade dende o punto de vista urbanístico e as afeccións medioambientais, respecto das que sinala unha serie de consideracións». Precisamente, el pasado mes de diciembre la plataforma vecinal contra este nuevo vertedero mantuvo un encuentro con la alcaldesa, Paula Fernández Pena, que recordó que en sus alegaciones el Concello alertó de la cercanía de las instalaciones no solo a captaciones de agua, sino también a explotaciones ganaderas y a la Red Natura.

Unións indica que "é unha boa noticia para a veciñanza"

La plataforma «Non ao vertedoiro de Campomarzo» acudió a ese encuentro con la alcaldesa trasdezana así como a otro con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acompañada por miembros Unións Agrarias. Esta organización considera que la decisión de la Xunta de descartar ese nuevo vertedero «é unha boa noticia para a veciñanza» y hace hincapié en la movilización social, en las 375 alegaciones contra el proyecto «e a firmeza coa que a parroquia de Pazos e os colectivos do territorio defenderon o dereito a vivir nunha contorna segura e compatible coa actividade agraria e gandeira».

Paula Fernández Pena, en una reunión con miembros de Unións Agrarias y de la plataforma contra el vertedero. / Cedida

Unións recuerda que desde un inicio alertó de ese aumento de la carga contaminante «nun lugar xa especialmente delicado pola proximidade do río Toxa á Zona de Especial Conservación do sistema fluvial Ulla-Deza». De hecho, Augas de Galicia indica que en el entorno próximo al ámbito del proyecto se encuentra la zona de interés piscícola Deza, el área de especial interés paisajístico Fervenza do Toxa-Carboeiro y captaciones de agua para abastecimiento humano. Y además, el Instituto de Estudos do Territorio recomendó en su momento medidas para atenuar la visibilidad del vertedero e integrarlo en el paisaje.

Con la resolución de Medio Ambiente, Unións Agrarias considera que el expediente para ese vertedero de residuos industriales no peligrosos se encuentra «nun escenario moi desfavorable. O máis probable é que non poida prosperar tal e como está deseñado, se a empresa promotora quixese insistir, tería que reformular de maneira profunda a proposta». La organización agraria anuncia que seguirá vigilando los siguientes pasos del proyecto y al lado de los vecinos y granjas afectadas, «reclamando transparencia, seguridade xurídica e protección efectiva do medio rural».

La intención de Bander era ocupar el antiguo hueco de la actividad minera que se usó después como vertedero de inertes, clausurándolo para albergar 25.000 toneladas por año de residuos industriales no peligrosos. Su capacidad total sería, por tanto, de 554.799 toneladas de materiales tan variados como lodos, residuos de agricultura, de industrias del cuero o de pintura y barniz.