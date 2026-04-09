El legado de Reimóndez Portela llega ahora a la ciudad herculina

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, celebró este martes que «el legado del estradense Manuel Reimóndez, tan comprometido con la cultura gallega, se extienda a toda Galicia». Lo hizo en la inauguración de la exposición Manuel Reimóndez Portela. O médico de San Miguel, organizada por el Concello de A Estrada con la colaboración de la Xunta y que, tras mostrarse en este municipio el pasado mes de septiembre, llega ahora a A Coruña.

En este sentido, el representante del gobierno gallego recordó sobre el homenajeado su «compromiso innegable a favor de la cultura gallega, así como su trabajo por documentar y difundir la riqueza histórica, cultural y el folclore de la comarca, preservando la memoria colectiva». Además, destacó que, tras su labor como médico rural durante más de dos décadas, canalizó después su pasión por la historia, el arte y las tradiciones locales hacia diversas iniciativas.