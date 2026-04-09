Una joya digna de Elsa

La artesana Josefina Campaña, responsable de la firma estradense Ondas do Mar, ha debutado este año en el desfile y en la categoría de Grandes Diseñadores de la Mostra do Encaixe de Camariñas. Es un evento especial para una mujer nacida en la localidad de la Costa da Morte que le ha servido para presentar una pieza única: la gargantilla Mar de Hielo, con la que competirá en los Premios Artesanía de Galicia.

La creación trasciende el concepto de joya de vanguardia para convertirse en una obra cargada de simbolismo y emoción. Según explica la propia autora, el collar está dedicado «a todos los marineros que ya no están, que se fueron por desgracia en el mar o a los que ya les tocó irse, y a los que quedan a día de hoy», explica. «Quise mezclar el azul frío del mar con el brillo de las estrellas, siempre tan importante para los marineros». A la elaboración de esta gargantilla exclusiva dedicó más de tres meses de intenso trabajo en el taller, empleando hilos especiales para lograr el espectacular resultado final.

Más allá de este homenaje colectivo, la pieza encierra también un tributo íntimo y personal, ya que está dedicada a su padre, el marinero Ramón Campaña, conocido en la localidad por el apodo de O Ulludo. «En mis peores momentos, en los más oscuros, él siempre me dijo que iba a terminar saliendo a flote y tenía razón».

El vínculo de Josefina Campaña con el mar va mucho más allá de la estética de su marca. Hija y familiar de marineros —pertenece a la conocida familia de los Campaña de Camariñas—, la artesana, además de ser profesora de palillo y haber estudiado tres años de diseño, cuenta con el título de patrón y motorista de embarcación. «En un principio de mi vida quería ser marinera. A día de hoy eso ha cambiado, conseguí salir de cosas tristes, logré poner hilo a las olas del mar y dedicarle a mi padre esta gargantilla».

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Josefina Campaña valoró muy positivamente su salto a la categoría de grandes diseñadores, un paso adelante que le ha permitido realizar contactos para colaboraciones que espera puedan fructiticar en breve. «Estoy muy emocionada. Verse ahí, en medio de esos grandes de diseñadores, fue increíble. Además, la colección gustó mucho y tuvo una gran repercusión. A eso hay que sumar las redes sociales, que me han permitido llegar a mucha gente», explicó, agradeciendo el apoyo que recibió de sus vecinos de Camariñas pero también de las numerosas personas que, sabiendo que iba a acudir a la cita, se acercaron a conocerla.