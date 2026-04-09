EstradaEscena Primavera
Javier Otero trae al Principal las sinergias entre pintura y música
Presenta este sábado ‘Una linea sueña’ junto a la artista plástica argentina Luciana Rago
El pianista estradense Javier Otero Neira vuelve al escenario del Teatro Principal dentro de la programación cultural para esta primavera. El concierto tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas, y fue presentado ayer por el intérprete y compositor, acompañado por el alcalde, Gonzalo Louzao.
El mandatario recordó que este es uno de los artistas locales más reconocidos no solo a nivel gallego, sino también a nivel nacional e internacional. «Hoy traemos uno de sus nuevas creaciones, ‘Una linea sueña’, donde suma su piano a la creación artística de su compañera, Luciana Rago», dijo Louzao, antes de pasar la palabra Otero Neira.
El músico empezó agradeciendo el apoyo y la implicación del Concello con su trabajo. «Me costó mucho a mí mismo comprender este proyecto para poder explicarlo. En resumidas cuentas, combinamos a una artista que trabaja con materiales tradicionales chinos llevados al arte contemporáneo. Crearemos un gran telón en el que ella irá pintando mientras yo pongo la música», relata, y añade: «Los dos intentaremos estar conectados para que lo que vaya sucediendo con la pintura se relacione con la música, pero que cada uno después le de su interpretación». Finalizó animando a los estradenses a acudir al encuentro.
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