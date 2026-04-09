Javier Otero trae al Principal las sinergias entre pintura y música

El pianista estradense Javier Otero Neira vuelve al escenario del Teatro Principal dentro de la programación cultural para esta primavera. El concierto tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas, y fue presentado ayer por el intérprete y compositor, acompañado por el alcalde, Gonzalo Louzao.

El mandatario recordó que este es uno de los artistas locales más reconocidos no solo a nivel gallego, sino también a nivel nacional e internacional. «Hoy traemos uno de sus nuevas creaciones, ‘Una linea sueña’, donde suma su piano a la creación artística de su compañera, Luciana Rago», dijo Louzao, antes de pasar la palabra Otero Neira.

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El músico empezó agradeciendo el apoyo y la implicación del Concello con su trabajo. «Me costó mucho a mí mismo comprender este proyecto para poder explicarlo. En resumidas cuentas, combinamos a una artista que trabaja con materiales tradicionales chinos llevados al arte contemporáneo. Crearemos un gran telón en el que ella irá pintando mientras yo pongo la música», relata, y añade: «Los dos intentaremos estar conectados para que lo que vaya sucediendo con la pintura se relacione con la música, pero que cada uno después le de su interpretación». Finalizó animando a los estradenses a acudir al encuentro.