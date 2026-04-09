El Grand Prix se abre a grupos de amigos y da pistas sobre sus pruebas

El A Estrada contará con nueva propuesta lúdica a la programación de sus fiestas patronales de San Paio con la celebración de un “Grand Prix”, un concurso por equipos inspirado en el popular formato televisivo. La iniciativa, prevista para el próximo 18 de abril, nace con el objetivo de recaudar fondos para la organización de los festejos. El evento está abierto a la participación de grupos formados por entre cinco y ocho integrantes, pudiendo inscribirse comisiones de fiestas, Anpas o asociaciones. Ahora también la organización ha abierto la posibilidad de que se apunten pandillas de amigos.

Anacos Educativos se encargará de preparar entre siete y ocho pruebas de todo tipo. Según adelantaron, habrá pruebas de conocimiento, equilibrio y trabajo en equipo, por lo que apuntaron que la clave no estará solo en la fuerza y el estado físico del equipo.