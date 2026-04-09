La Fundación Renal realizará pruebas gratis a los lalinenses el próximo día 16

Fundación Renal Española, en colaboración con el Concello de Lalín ,llevará a cabo el jueves 16 una jornada de sensibilización y prevención de la enfermedad renal. La actividad se desarrollará en el vestíbulo del ayuntamiento, donde profesionales de la Fundación realizarán pruebas gratuitas de detección precoz para valorar la salud renal de los vecinos. Entre las 10.00 y las 13.00 horas se atenderá a las personas que se acerquen hasta la casa consistorial.

Las pruebas consisten en un pequeño pinchazo en el dedo, que permite medir los niveles de creatinina y glucosa de cada participante. Estos datos, combinados con información sobre la tensión arterial, la edad, la altura y el peso, permiten estimar la función renal de cada persona. Además, los asistentes recibirán recomendaciones personalizadas para la prevención y el cuidado de la salud renal.

La enfermedad renal representa hoy un importante problema de salud pública: afecta al 15% de la población mundial y causa la muerte de una persona cada 20 segundos en el mundo. Es una enfermedad silenciosa –muchas personas la padecen sin saberlo– y es urgente revertir esta situación.

Con esta iniciativa, la Fundación refuerza su compromiso con el municipio lalinense, donde cuenta con el centro de diálisis de Teixedal, que el pasado año cumplió un lustro de actividad. Este centro resulta clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitando desplazamientos a Santiago para recibir tratamiento.

Noticias relacionadas

La Fundación Renal Española y el Concello de Lalín animan a todos los vecinos a participar, especialmente a quienes tengan antecedentes familiares de enfermedad renal, hipertensión, diabetes o problemas cardiovasculares, para conocer el estado de su salud renal y recibir información y orientación profesional sobre prevención y cuidados de los riñones.