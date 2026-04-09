La Feira Cabalar de A Estrada combinará cultura, tradición y el mundo del caballo durante el fin de semana

A Estrada se prepara para acoger una nueva edición de la tradicional Feira Cabalar de, uno de los eventos más destacados del calendario local y un referente en el ámbito ecuestre en Galicia.

Será en el recinto ferial de Guimarei durante el sábado y el domingo, coincidiendo con el "Salón del automóvil de ocasión" en los pabellones de la "Fundación de Exposiciones y Congresos". El municipio vuelve a situarse en el centro de la actividad con una cita que "combina cultura, tradición y el mundo del caballo, elementos profundamente arraigados en la identidad estradense gracias a SOCADE e esta feira como tamén a de pascua e, como non, a Rapa de Sabucedo", apuntó el concejal Óscar Durán en la presentación.

Organizada por la Sociedade Cabalar Estradense, SOCADE. la feria reunirá durante el fin de semana a profesionales del sector y a algunos de los mejores ejemplares de distintas razas, algunos de procedencia internacional, consolidándose como un evento de alto nivel dentro del panorama autonómico.

Como novedad para esta edición destaca la incorporación de pantallas para el seguimiento de las puntuaciones y el seguimiento de los concursos y espectáculos a distancia en el propio recinto. Aprovechando la infraestructura, SOCADE ha decidido retransmitir también en directo las competiciones a través de las redes sociales de la asociación, permitiendo seguir el evento en tiempo real.

La programación arrancará el sábado con el concurso internacional de caballos de pura raza árabe, que contará con la participación de ejemplares y presentadores procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. También los jueces y juezas, que este año provienen de Francia, Cataluña y Madrid. La organización destaca el incremento progresivo de inscripciones en los últimos años, reflejo del creciente prestigio de la cita.

El domingo será el turno del Campeonato de Galicia de caballos de pura raza española, otra de las pruebas principales del evento. Por su parte, el concurso de carruajes previsto inicialmente ha tenido que ser aplazado debido a problemas de calendario con la federación. En su lugar, la organización ha contratado un espectáculo ecuestre bajo el título “La magia del caballo”, pensado para público familiar. El show incluirá coreografías con caballos al estilo andaluz junto a una bailaora flamenca, combinando música, doma y elementos como la garrocha, además de ejercicios técnicos como el paso español o el "piaffé", que es un ejercicio avanzado de doma clásica. Desde la organización destacan el carácter visual y atractivo de este tipo de propuestas, que ya en anteriores ocasiones lograron una gran acogida entre el público. De hecho, como contaba el presidente de SOCADE, Manuel Ángel Pereiras, "queremos recuperar este tipo de espectáculos que sempre atraen a moito público. Son eventos moi caros pero intentarémolo". Tanto desde la organización como el propio concejal recomiendan este espectáculo que, aseguran, "é algo moi espectácular, emotivo... Unha gran oportunidade poder traer este evento a Estrada".

La feria se completa con propuestas abiertas al público, como un paseo a caballo, "bautismo hípico", por el municipio previsto para el domingo, que incluirá un vale de 10 euros para la degustación de pulpo de nuevo en el recinto ferial. "Esta é unha das actividades que máis gusta e que máis persoas achega. Gústalles moito o paseo pola vila e tamén, claro, o pulpo", señalaba Manuel Ángel Pereiras.

La estabilidad y el crecimiento de la feria han ido acompañados de una notable mejora de las instalaciones. El recinto cuenta actualmente con 47 cuadras, una pista cubierta y otra exterior con medidas reglamentarias, lo que permite la celebración de competiciones oficiales. Estas infraestructuras sitúan a A Estrada como uno de los espacios mejor preparados para la práctica ecuestre en Galicia.

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La actividad de SOCADE no se limita a la organización de eventos. La entidad impulsa durante todo el año una escuela hípica que reúne a cerca de noventa alumnos en clases regulares, además de una escuela deportiva, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, con unos cuarenta participantes. Las clases se reparten entre los domingos y lunes dos veces al mes. El número de socios también ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, superando los doscientos y atrayendo a aficionados incluso de fuera del municipio.