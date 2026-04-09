Degustación
A Estrada participa en la Festa do Viño da Ulla
A Estrada
A Estrada
A Estrada participará este fin de semana en la XLIV Exaltación do Viño da Ulla, que se celebrará en Vedra, con el objetivo de promocionar sus sabores y sus recursos turísticos. En este escaparate, dará a conocer su patrimonio natural, cultural y gastronómico, acompañado de productos locales: sidra, aceite, queso, frutos rojos, miel, huevos y productos de la huerta. Además, el domingo a las 12:30 horas, ofrecerá una degustación gratuita de 250 tapas. Sala Gradín servirá chorizos a la sidra con pan de A Estrada a los asistentes.
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