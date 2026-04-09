A Estrada se moviliza contra las guerras en Oriente y Lalín, en apoyo a la flotilla

El ‘no a la guerra’ se oye alto y claro en las capitales de comarca de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Este martes, varios vecinos del municipio estradense se congregaron en el entorno de la Praza do Mercado a las 20.00 horas para reivindicar un alto al fuego en Oriente Medio bajo el lema «Galiza pola paz, contra o militarismo, a OTAN e a guerra». Mientras, en Lalín la movilización en apoyo a la flotilla por la paz está convocada para este domingo 12 de abril, a las 12.00 horas en la Praza da Igrexa.