A Estrada ampliará la plantilla de la Policía Local para recuperar las guardias nocturnas en fines de semana y festivos

A Estrada ampliará la plantilla de la Policía Local con la intención de poder aumentar turnos y horas de servicio. De esta manera se aguarda realizar guardias nocturnas los fines de semana pero también en vísperas de días festivos y de eventos especiales. En estos momentos hay 13 agentes en servicio en la unidad estradense de la Policía Local, en una plantilla de 18, por lo que el Concello tiene margen para aumentar efectivos en la unidad y atender una demanda que muchos vecinos vienen reclamando desde que se cortaron las guardias nocturnas.

El alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, anunció esta iniciativa durante el acto de entrega de un nuevo vehículo para el servicio de la Policía Local, un coche patrulla que viene a reforzar el parque móvil de esta unidad. «Pretendemos mejorar este departamento y los medios de los que dispone», señaló antes de realizar una declaración de intenciones. «Una vez que ya tenemos aprobados los presupuestos, vamos a lanzar la nueva oferta de empleo público y queremos que este sea uno de los departamentos en los que nos centremos a medio plazo para que se refuerce con más personal», sentenció.

«Queremos convocar nuevas plazas, queremos que haya más policías para que podamos reforzar los turnos y también para que podamos tener más horas de servicio», manifestó el alcalde. En este último punto añadió la pretensión de que el servicio se refuerce también en horario nocturno, sobre todo en las vísperas de festivos, fines de semana o cuando haya eventos. «Llevamos unos años en los que no se pudo, por las restricciones que tuvimos las corporaciones locales para poder contratar y completar los puestos vacantes que teníamos. Pero, una vez levantadas estas limitaciones, queremos que este sea un departamento premiado en este sentido», señaló. «Convocaremos un número, aún por definir, de plazas de Policía Local para que tengamos un cuerpo con medios como los que hoy presentamos pero también con personal», añadió el alcalde.

Cabe recordar que fue en agosto del año 2019 cuando el gobierno local tomó la decisión de interrumpir el servicio de patrulla nocturna de la Policía Local. Fue una medida tomada en su día por la falta de efectivos que se mantuvo durante casi siete años.

Nuevo coche híbrido

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El coche híbrido que hoy se entregó a este servicio municipal sustituye a otro coche ya retirado. De este modo, el parque móvil de la unidad queda conformado por cuatro coches patrulla y dos motocicletas. «Queremos que esta ampliación de medios materiales se acompase también con un refuerzo de los recursos humanos asociados a este cuerpo policial, un servicio de seguridad pública que para este gobierno y para el conjunto de la ciudadanía resulta de gran importancia», apuntó el jefe del ejecutivo local. El regidor realizó esta afirmación en un momento en el que se está definiendo la oferta de empleo público asociada a los presupuestos municipales de 2026 y no ocultó la voluntad del gobierno que encabeza de que la Policía Local sea «uno de los departamentos premiados».