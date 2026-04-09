Envejecimiento en igualdad en Agolada
Agolada inicia un ciclo de envejecimiento en igualdad, con sesiones en la Casa da Cultura, para mayores de 65 años. El primero, sobre movilidad corporal, será los días 16, 23 y 30 de este mes y el 7 de mayo. Entre mayo y julio se llevarán a cabo otros de alfabetización digital y de estimulación cognitiva.
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