Os Dezas participará en Alcobendas en un encuentro sobre música gallega

Alcobendas volverá a convertirse los próximos días 25 y 26 en escaparate de la cultura gallega con la celebración del XXII Encuentro de Gaitas Tradicionales Gallegas, una cita consolidada dentro de la popular Feria del Marisco de esta ciudad del norte de la Comunidad de Madrid. El evento reunirá a agrupaciones de música y baile en un fin de semana en el que la tradición, la convivencia y la gastronomía volverán a ser protagonistas.

En esta edición participarán el Grupo de baile y música tradicional del Concello de Outes, el grupo de gaitas tradicionales de Castro Candaz (Chantada) y el grupo folclórico de la Xuntanza de Galegos en Alcobendas. La representación dezana correrá a cargo de la histórica banda Os Dezas de Moneixas. El programa arrancará el sábado 25 a las 18.30 horas en Plaza Mayor y luego habrá un pasacalles hasta el recinto ferial, donde entre las 20.00 y las 23.00 horas se desarrollará el encuentro de gaitas, percusión y bailes tradicionales. Tras la cena habrá foliada hasta las tres de la madrugada, abierta al público.

El domingola actividad se retomará con un desayuno en el recinto ferial, mientras que la actuación final tendrá lugar de 14.00 a 16.30 horas, seguida de una comida conjunta y la despedida de los grupos.

El Encuentro de Gaitas Tradicionales Gallegas se celebra en Alcobendas desde 2003, con el Centro Gallego de Valladolid como primer participante. A lo largo de más de dos décadas han pasado por esta cita formaciones procedentes de distintos puntos de España como Madrid, Alicante, Gran Canaria o Badalona, además de agrupaciones llegadas en los últimos años desde municipios gallegos como Teo, O Cádavo, A Lama o Ponte Caldelas. El encuentro pone además el broche final al ambiente festivo que acompaña cada fin de semana a la Feria del Marisco de Alcobendas, que se celebra desde 1996.

La vertiente gastronómica volverá a ser otro de los grandes atractivos de la feria. La organización corre a cargo de la empresa Demar Degustación, procedente de O Grove, y tendrá como gran protagonista al pulpo á feira, del que en ediciones anteriores se han llegado a servir más de 17.000 raciones. La oferta se completa con una amplia variedad de productos del mar, como centollo, bogavante, buey, mejillones, percebes, navajas o zamburiñas, además de vinos y cerveza o postres como la bica o la tarta de Santiago. Esta celebración se desarrollará en una carpa de 5.000 metros cuadrados con capacidad para 1.500 personas.

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La participación de Os Dezas ha sido posible por el apoyo económico del Concello de Lalín. A la capital dezana, fruto de este intercambio,y todavía con fecha por cerrar, acudirá el grupo tradicional de la Xuntanza de Galegos en Alcobendas.