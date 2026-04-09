Deza, la localización privilegiada de la provincia para contemplar el eclipse

La cuenta atrás para el gran eclipse solar del miércoles 12 de agosto también se vive en las comarcas. Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces serán los enclaves más codiciados de estas comarcas, al ser los únicos municipios de la provincia de Pontevedra en los que el Sol llegará a ocultarse por completo durante unos segundos. A estas localizaciones hay que incluir Lalín, una vez que el Concello ha elegido el Altar do Sol, en la parroquia de Alperiz, limítrofe con Agolada, como localización para el visionado. El resto de concellos próximos vivirán un eclipse parcial, muy intenso, pero sin entrar en la breve y espectacular fase de totalidad, según la información elaborada por Turismo de Galicia.

Zonas de eclipse total (en color azul) y parcial, en amarillo. / | TURISMO DE GALICIA

De los tres municipios privilegiados, Agolada será el que disfrute de la totalidad más larga: 35 segundos, entre las 20.28.55 y las 20.29.30 horas de ese día. En este municipio el eclipse empezará a las 19.32.01, alcanzará su punto máximo a las 20.29.12 y concluirá a las 21.24.42. En Rodeiro, la totalidad durará 13 segundos, de 20.29.17 a 20.29.30; el inicio será a las 19.32.14, el máximo a las 20.29.23 y el final a las 21.22.51. En Vila de Cruces, por su parte, el momento culminante llegará a las 20.29.10, con una totalidad de 20 segundos entre las 20.29.00 y las 20.29.20; el fenómeno arrancará a las 19.31.56 y terminará a las 21.22.42.

En Lalín comenzará a las 19.32.11, tendrá su máximo a las 20.29.23 y finalizará a las 21.22.53. No obstante, según los cálculos del catedrático de astronomía, José Ángel Docobo, en Altar do Sol habrá en torno a 20 segundos de sombra. En Silleda, el inicio está previsto para las 19.32.06, el pico máximo para las 20.29.21 y el final para las 21.22.53. En Dozón, el arranque será a las 19.32.23, el máximo a las 20.29.32 y el cierre a las 21.23.00.

Ya en Tabeirós-Terra de Montes, tampoco se alcanzará la totalidad, aunque el eclipse volverá a ofrecer un oscurecimiento muy notable. En A Estrada empezará a las 19.32.05, llegará a su pico más relevante a las 20.29.23 y concluirá a las 21.22.58. En Forcarei, el inicio será a las 19.32.17, el máximo a las 20.29.32 y el final a las 21.23.05. En Cerdedo Cotobade, el fenómeno arrancará a las 19.32.29, registrará su punto álgido a las 20.29.45 y terminará a las 21.23.18.

El contexto convierte la cita en algo excepcional. El Instituto Geográfico Nacional subraya que el del 12 de agosto será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y Galicia será el primer lugar del país en verlo, además en pleno atardecer, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte.

Eso hará que la elección del lugar de observación sea clave. Los expertos recomiendan buscar puntos altos o abiertos, con buena visibilidad hacia el oeste, porque el eclipse se desarrollará en sus últimas fases antes de la puesta de sol. España, de hecho, será uno de los mejores escenarios del mundo para seguir este fenómeno, por lo que se espera movimiento de aficionados, visitantes y astroturistas.

Turismo de Galicia considera imprescindible usar gafas para eclipse con certificación ISO 12312-2, compradas a distribuidores de confianza; filtros solares específicos para telescopios, prismáticos o cámaras, colocados siempre delante del objetivo y apunta que los lentes de eclipse solo se pueden usar si están en buen estado, sin arañazos ni perforaciones. El organismo autonómico también recomienda no mirar el Sol directamente a simple vista, incluso si está nublado o el astro se ve débil; no emplear lentes de sol convencionales, por muy oscuras que sean, ni usar cristales ahumados, radiografías, CDs, espejos ni ningún truco casero.

Sesión informativa el lunes en Lalín

La Axencia de Turismo de Galicia organizará el lunes 13 en Lalín una jornada divulgativa orientada a medios de comunicación y al sector turístico. Tiene como fin, mediante charlas o sesiones prácticas, aportar claves sobre la difusión de este fenómeno meteorológico. Lalín es uno de los municipios españoles Destino Starlight y esta será una de las cuestiones que se expondrán en una jornada, limitada a 50 personas, que finalizará por la tarde con prácticas de fotografía del eclipse y observación solar o un simulacro de eclipse.