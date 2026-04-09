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Convivencia escolar a debate en A Bandeira

Unos 100 estudiantes y docentes de cinco institutos gallegos (incluido el de Silleda) participarán este jueves en A Bandeira en un encuentro para debatir y promover buenas prácticas de convivencia en los centros educativos. La jornada forma parte del proyecto EpDLab, impulsado por la ONGD Agareso.

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