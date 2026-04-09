Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaTráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaCesáreas acompañadas CunqueiroIncendios GaliciaQuemado botella agua barFillas de Cassandra
instagramlinkedin

O colexio Pérez Viondi marcha de ruta

Todos xuntos antes de iniciar a andaina.

Todos xuntos antes de iniciar a andaina. / Cedida

Lois Docampo

A Estrada

O colexio estradense Pérez Viondi organizou unha ruta con motivo da Semana da Saúde. Todos os alumnos do centro partiron por diferentes camiños. Os máis pequenos quedaron no casco urbano mentres que os maiores camiñaron ata o campo da festa de Ouzande, onde disfrutaron dunha merenda saudable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  3. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  4. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  5. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  6. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  7. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  8. Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»

O colexio Pérez Viondi marcha de ruta

A Estrada ampliará la plantilla de la Policía Local para recuperar las guardias nocturnas en fines de semana y festivos

A Estrada ampliará la plantilla de la Policía Local para recuperar las guardias nocturnas en fines de semana y festivos

La Feira Cabalar de A Estrada combinará cultura, tradición y el mundo del caballo durante el fin de semana

Realizan el pintado de pasos de cebra en la plaza de la Farola de A Estrada

Realizan el pintado de pasos de cebra en la plaza de la Farola de A Estrada

Deza, la localización privilegiada de la provincia para contemplar el eclipse

Una joya digna de Elsa

Los PAC de la zona atienden un total de 1.145 consultas en Semana Santa

El portal de alquiler de A Estrada cumple 10 meses sin apenas impacto

Tracking Pixel Contents