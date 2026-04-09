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Coches de 5.000 a 100.000 euros en el recinto ferial de A Estrada

Cinco expositores llenarán 5.000 m² con grandes descuentos y financiación especial durante el Salón del Vehículo de Ocasión

Parte de la exposición de vehículos el año pasado. | BERNABÉ

Parte de la exposición de vehículos el año pasado. | BERNABÉ

Fran Campos

A Estrada

A Estrada celebrará durante este fin de semana la «X Salón del Vehículo de Ocasión», una cita ya consolidada que reunirá a profesionales del sector y una amplia oferta automovilística en el recinto ferial de la «Fundación de Exposiciones y Congresos».

El evento, con entrada gratuita y horario de 11.00 a 20.00 horas, contará con más de 5.000 metros cuadrados de exposición y la participación de cinco concesionarios, cuatro de ellos estradenses, que pondrán a disposición del público vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero.

La organización destacaron la importancia del comercio de proximidad, subrayando que este tipo de iniciativas «garantizan confianza, atención personalizada y cercanía, además de contribuir a la dinamización comercial y hostelera durante la celebración del evento», apuntaba el concejal Óscar Durán durante la presentación. Estuvo acompañado por el también concejal y responsable delegado del recinto, Manuel Magariños y los empresarios, Victor Louzao de «Louzao-Hyundai», Daniel González de «The next level car» y Antonio Camba de «Star Motor», como representantes del sector local.

Presentación del evento

Presentación del evento / Fran Campos

Los expositores afrontan esta nueva edición con optimismo tras los buenos resultados de años anteriores y esperan una alta afluencia de público. Además, se aplicarán descuentos especiales durante la feria, que irán desde los 500 hasta los 2.000 euros, e incluso un descuento de 7.500 euros en un Audi RS6, cuyo precio supera los 100.000 euros. La oferta incluirá vehículos para todos los perfiles y presupuestos, con precios que oscilarán desde los 5.000 hasta más de 60.000 euros. Los visitantes podrán encontrar modelos de gasolina, diesel, híbridos y eléctricos, todos revisados y con posibilidad de financiación.

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El salón se completará con actividades como un simulador de conducción a cargo de la «Escudería Estradense», sorteos de vales de combustible y lavado. Además, el recinto contará con servicio de cafetería para facilitar la estancia de los visitantes. Desde la organización animan a la ciudadanía a acercarse y aprovechar las ofertas exclusivas durante los días de feria.

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