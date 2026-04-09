Charla sobre deterioro congitivo en Lalín
El aula del Lalín Arena acoge esta tarde, de 16.00 a 17.30 horas, una charla sobre el deterioro cognitivo. Será impartida por la psicóloga de la asociación Ategal Gema Ramos, y será abierta a todas las personas que deseen acudir. Se trata de una actividad organizada por el ayuntamiento en colaboración con Ategal y la Consellería de Política Social.
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