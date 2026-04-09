El certamen batirá su récord de ejemplares con más de un millar

La XXXVI Feira do Cabalo de Lalín, que se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de abril de 2026, contará con una variada programación que incluye concursos morfológicos, carreras de andadura y trote, una ruta caballar y un gran espectáculo ecuestre. El evento, organizado por el Concello de Lalín en colaboración con la asociación Cabaleiros de Lalín, se desarrollará en las instalaciones del Mercado Gandeiro, consolidándose como una de las citas importantes del calendario ferial ecuestre gallego.

La presentación de esta edición tuvo lugar en la mañana de ayer en la sala de prensa del Concello de Lalín. En el acto participaron José Cuñarro, concejal de Feiras; la teniente de alcalde Paz Pérez; el presidente de Cabaleiros de Deza, Gaspar García Dobarro, y el directivo Gabriel González. Durante su intervención, Cuñarro destacó el acierto de haber establecido una fecha fija para la celebración de la feria y recordó que el evento cuenta con una subvención de 15.000 euros de las arcas municipales, calificándolo como un auténtico «motor económico y cultural para Lalín». Además, el concejal avanzó que esta edición será una de las más concurridas, estimando la presencia de «máis de mil cabalos» en el recinto, en lo que es una cifra histórica. Y Gaspar García puso el foco en el crecimiento de la feria, señalando que este año habrá más concursos que en la edición anterior. El presidente de la asociación organizadora desveló que el evento repartirá unos 6.000 euros en premios, aunque matizó que a los participantes les hace más ilusión recibir un trofeo que el propio premio en metálico.

El concejal de Feiras de Lalín también subrayó la estrecha cooperación entre Cabaleiros de Lalín y los responsables del Centro Ecuestre Vía da Prata, quienes ofrecerán una demostración de doma clásica y coordinarán el bautismo ecuestre para los más pequeños. Cuñarro animó a las familias que quieran iniciar a sus hijos en la equitación que aprovechen la oferta del recinto de Mouriscade donde se imparten clases.

No obstante, Cuñarro hizo especial hincapié en el civismo durante la celebración de la Feira do Cabalo de Lalín, advirtiendo que la organización prohíbe estrictamente la realización de botellones en el recinto ferial. El objetivo es mantener un ambiente seguro, especialmente el sábado, cuando la jornada contará con la animación de un DJ hasta las 3.30 horas.

A lo largo de las dos jornadas, el programa ofrecerá actividades de gran nivel, desde los concursos morfológicos y la prestigiosa Copa Galicia Pura Raza Galega hasta las vibrantes pruebas de velocidad. El gran atractivo para el público general será el espectáculo ecuestre gratuito «La Magia del Caballo», protagonizado por subcampeones del mundo con su número «El hechizo de la rosa». El evento, respaldado por la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra, incluirá también el sorteo de un premio de 600 euros en metálico.

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Además de la competición y el espectáculo, la feria funcionará como un punto de encuentro fundamental para los profesionales del sector ganadero equino y los aficionados a la equitación de toda Galicia. Para garantizar que la experiencia sea completa, el recinto del Mercado Gandeiro contará con una oferta gastronómica de proximidad, permitiendo a los visitantes disfrutar de los productos típicos de la zona mientras siguen de cerca el desarrollo de las pruebas. Con la combinación de deporte, ocio familiar y seguridad garantizada el certamen se prepara para batir récords de asistencia mientras sus organizadores hacen votos para que el buen tiempo ayude.