Obras y movilidad
La calle Santa Olaia adopta el sentido definitivo de circulación
La calle Santa Olaia cuenta desde ayer, miércoles, con el sentido definitivo de circulación contemplado en el proyecto de reforma de la Avenida do Parque. De este modo, los vehículos ya pueden circular desde la rúa María Colmeiro en dirección a la propia Avenida do Parque, en un nuevo paso dentro de una actuación considerada clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial en esta zona del casco urbano de Silleda.
El Concello informó este miércoles de este cambio, mientras continúan ejecutándose trabajos en distintos puntos de la obra. La modificación del tráfico se enmarca en el desarrollo de la reforma de la Avenida do Parque, una intervención con la que el gobierno local busca reorganizar la circulación y mejorar el entorno urbano.
Microcortes
Además, en los próximos días podrán registrarse microcortes puntuales de tráfico, de un máximo de 20 minutos, para facilitar las labores de hormigonado previstas en el tramo comprendido entre la rúa Trasdeza y la propia Santa Olaia. Por este motivo, el Concello recomienda utilizar de forma preferente la calle Castros de Toiriz para acceder desde Trasdeza a la zona más comercial de la Avenida do Parque, con el fin de evitar aglomeraciones y retenciones. La administración local agradece la comprensión de vecinos y conductores ante unas molestias que considera necesarias para seguir avanzando en una mejora «importante» de este entorno urbano.
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