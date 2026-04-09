El BNG ve en la tala de las acacias una pérdida de patrimonio y de identidad

El BNG de Silleda carga contra la tala de seis acacias de más de 70 años en la Avenida do Parque, una actuación enmarcada en las obras de humanización de la zona y que la formación considera «drástica e innecesaria». Más allá del choque político con el gobierno del PSOE, los nacionalistas sitúan el foco en lo que entiende como una pérdida para la fisonomía urbana de la villa, al desaparecer unos ejemplares que formaban parte desde hace décadas del paisaje.

Su portavoz municipal, Erea Rey, censura que la decisión se adoptase sin diálogo con el resto de grupos ni con la vecindad. «A tala da Avenida do Parque é o resultado dun goberno que non coidou as árbores e que se nega sistematicamente a dialogar», afirma, antes de denunciar también «un xeito de gobernar autoritario, no que se decide todo a porta pechada, pese a gobernar en minoría». La formación nacionalista llevaba desde julio del pasado año reclamando modificaciones en el proyecto para preservar los árboles que, a su juicio, presentaban buen estado, una alternativa que el ejecutivo local nunca quiso estudiar.

El BNG recalca, además, que el proyecto adjudicado a la constructora contemplaba inicialmente la tala de doce árboles y la plantación posterior de diez nuevos ejemplares de un máximo de 40 centímetros de perímetro (12 de diámetro). Finalmente solo se han cortado seis, mientras el Concello anunció la conservación del castaño, el mantenimiento de las magnolias y la incorporación de cuatro árboles adicionales de mayor porte (arces japoneses), que no figuran en el proyecto inicial. Para el BNG, esa rectificación parcial responde a la presión social y política acumulada durante los últimos meses.

Rey lamenta, asimismo, el coste futuro de una decisión que priva a la zona de una sombra ya consolidada para sustituirla por ejemplares nuevos que tardarán años en ofrecer prestaciones similares. «Tiñamos unha sombra gratis e agora o Concello vai gastar cartos públicos en mercar árbores de 15 ou 20 anos para non estar os próximos 20 torrándonos ao sol», señala la portavoz, que añade que todo «podería terse evitado se o goberno tivese aceptado sentarse a dialogar, algo que nunca fixo».

Malestar vecinal

El BNG subraya así que la pérdida no es solo ambiental, sino también patrimonial, estética e identitaria. A su entender, la Avenida do Parque no pierde únicamente unos árboles, sino parte de su carácter. En esta línea, durante los últimos días –especialmente el martes, al materializarse la tala– el malestar ha saltado a redes sociales, donde abundan mensajes de vecinos que cuestionan que pueda llamarse humanización a una intervención que reduce el verde. Algunas de esas opiniones lamentan que se sustituya «o verde polo gris» y critican una reforma que, lejos de modernizar, empobrece la calle.

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Para el Bloque, este episodio reabre un debate de fondo sobre qué modelo urbano quiere Silleda para el futuro. La formación contrapone una humanización compatible con el arbolado y otra en la que el cemento acaba imponiéndose sobre los elementos naturales que daban personalidad a la avenida. «Non compartimos unha forma de entender a humanización que se limita a encher as rúas de cemento, eliminando elementos vivos que dan identidade, sombra e calidade de vida», concluyen desde la formación.