Benxa Otero y Sen Senra, nominados en la fiesta de la música

La industria musical española ya tiene marcado en rojo su próximo gran encuentro. El próximo 26 de mayo, Madrid se convertirá en el epicentro del sector con la celebración de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, una cita que, tras tres años de trayectoria, se ha consolidado como el máximo reconocimiento al talento, la creatividad y la excelencia de nuestra escena actual. Esta tercera gala no sólo servirá para reunir a las figuras más influyentes del panorama nacional, sino que también pondrá en valor la riqueza y diversidad territorial de la música española. En esta edición, el talento de proximidad cobra un protagonismo especial con la nominación de destacados artistas de las comarcas, que compiten en categorías que subrayan el valor de la tradición y la lengua propia.

Germán Díaz y Benxamín Otero en una imagen promocional. / Amigos de Armedilla

Entre los aspirantes destaca la presencia del lalinense Benxamín Otero, que junto a Germán Díaz opta al galardón de Mejor Álbum Folclórico por su aplaudido trabajo Outras trece cancións bonitas. Asimismo, la pujanza de la música actual en Galicia queda reflejada en la categoría de Mejor Canción en Galego, donde el músico de Presqueiras, Sen Senra, compite con su tema Padiante. Con estas candidaturas, la academia reafirma su compromiso de dar visibilidad a todas las aristas de una industria que vive uno de sus momentos más emocionantes.

Con su nuevo trabajo, Outras trece cancións bonitas, el tándem compuesto por Germán Díaz y Benxamín Otero trasciende el simple ejercicio de recuperación folclórica. El álbum propone un diálogo innovador donde lo popular se funde con lo contemporáneo a través de una instrumentación tan rica como inusual: desde el órgano de barbaria y diversos instrumentos mecánicos hasta percusiones magrebíes, elementos que ensanchan los límites de la tradición sin llegar a desvirtuarla. El corazón sonoro del disco reside en el contraste entre la zanfona de Díaz y la calidez del oboe y el corno inglés de Otero. Esta alianza tímbrica cobra una dimensión casi litúrgica gracias a su grabación en la Capela de Santa María de Lugo, cuya acústica impregna cada pieza de este trabajo de una atmósfera solemne y envolvente.

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Lanzado en mayo de 2025, Padiante es un emotivo sencillo de Sen Senra que marca un hito en su carrera al ser su primera canción íntegramente en gallego. El tema funciona como un himno a Galicia y a la «morriña», rindiendo un profundo homenaje a sus raíces mientras explora temas como la identidad y la emigración. Integrada en su proyecto «PO2054AZ Vol. II (El Emigrante)», la canción aborda la nostalgia y el arraigo de quienes deben partir, transmitiendo un mensaje de fuerza bajo la premisa de «tirar padiante». En cuanto a su sonido, Senra logra fusionar con éxito el folclore gallego con su característico estilo pop-electrónico, logrando una excelente acogida por parte de la crítica. Con constantes referencias al paisaje verde y a la tierra, la letra se consolida como una defensa férrea de la cultura gallega. Se trata de dos claros ejemplos del buen estado de salud de la música autóctona de hoy en día.