Vuelca un camión en Rodeiro

Un camión acabó volcado sobre la PO-533 a la altura del concello dezano de Rodeiro, en el límite con el municipio de Chantada. Por causas que se desconocen el conductor perdió el control del vehículo, una cisterna que trasportaba leche. Hasta el punto se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil. El conductor salió ileso.