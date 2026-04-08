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Vuelca un camión en Rodeiro

Un camión cisterna que transportaba leche volcó en la PO-533, a la altura de Rodeiro, sin que el conductor sufriera heridas

El vehículo volcado sobre la vía.

El vehículo volcado sobre la vía. / Cedida

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Rodeiro

Un camión acabó volcado sobre la PO-533 a la altura del concello dezano de Rodeiro, en el límite con el municipio de Chantada. Por causas que se desconocen el conductor perdió el control del vehículo, una cisterna que trasportaba leche. Hasta el punto se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil. El conductor salió ileso.

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