Silleda abre este viernes una exposición de fotos sobre la diabetes

El Concello de Silleda inaugurará este viernes, 10 de abril, a las 20:00 horas, la exposición fotográfica A orixe. Diabetes, un camiño de vida, impulsada por la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia). La muestra podrá visitarse en la casa consistorial hasta el 30 de abril.

La iniciativa llega al municipio con el objetivo de acercar a la ciudadanía una visión más próxima y humana de la diabetes, visibilizando a través de la fotografía la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad y la de sus familias. Desde el Concello animan a la vecindad a acercarse a una propuesta que une sensibilización, divulgación y una dimensión social y emocional en torno a una dolencia presente en la vida cotidiana de muchas personas.

Sensibilización y empatía

La concejala de Benestar Social e Sanidade, Ángela Troitiño, invita a la ciudadanía a asistir a la inauguración y a recorrer la exposición durante las próximas semanas. La edila subraya que «é importante abrir espazos para dar visibilidade a realidades como a diabetes, contribuíndo a fomentar a sensibilización, a empatía e o coñecemento social». «Dende o Concello queremos animar á veciñanza de Silleda a achegarse a esta exposición, que sen dúbida permitirá coñecer mellor, desde unha óptica humana e próxima, o día a día de moitas persoas e familias», añade.

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Troitiño destaca, además, el valor de este tipo de propuestas «para seguir avanzando na concienciación social e na normalización dunha enfermidade que require comprensión, apoio e información», al tiempo que agradeció a Anedia su labor y la posibilidad de acercar esta muestra a Silleda.