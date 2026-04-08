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Concienciación

Silleda abre este viernes una exposición de fotos sobre la diabetes

El consistorio acogerá hasta el 30 de abril una muestra de Anedia para visibilizar esta realidad

Redacción

Silleda

El Concello de Silleda inaugurará este viernes, 10 de abril, a las 20:00 horas, la exposición fotográfica A orixe. Diabetes, un camiño de vida, impulsada por la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia). La muestra podrá visitarse en la casa consistorial hasta el 30 de abril.

La iniciativa llega al municipio con el objetivo de acercar a la ciudadanía una visión más próxima y humana de la diabetes, visibilizando a través de la fotografía la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad y la de sus familias. Desde el Concello animan a la vecindad a acercarse a una propuesta que une sensibilización, divulgación y una dimensión social y emocional en torno a una dolencia presente en la vida cotidiana de muchas personas.

Sensibilización y empatía

La concejala de Benestar Social e Sanidade, Ángela Troitiño, invita a la ciudadanía a asistir a la inauguración y a recorrer la exposición durante las próximas semanas. La edila subraya que «é importante abrir espazos para dar visibilidade a realidades como a diabetes, contribuíndo a fomentar a sensibilización, a empatía e o coñecemento social». «Dende o Concello queremos animar á veciñanza de Silleda a achegarse a esta exposición, que sen dúbida permitirá coñecer mellor, desde unha óptica humana e próxima, o día a día de moitas persoas e familias», añade.

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Troitiño destaca, además, el valor de este tipo de propuestas «para seguir avanzando na concienciación social e na normalización dunha enfermidade que require comprensión, apoio e información», al tiempo que agradeció a Anedia su labor y la posibilidad de acercar esta muestra a Silleda.

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