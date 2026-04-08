Rodeiro rema con Teresa Portela

El CPI de Rodeiro se convirtió ayer en el epicentro de los valores deportivos gracias a la visita de Teresa Portela. La piragüista de Aldán, una leyenda viva del deporte nacional, protagonizó una charla organizada por la Deputación de Pontevedra que buscó trasladar su vasta experiencia vital a las nuevas generaciones de las tierras de Camba. Esta iniciativa forma parte de un ciclo de diez coloquios que la institución provincial está llevando a cabo en centros educativos para promocionar el binomio entre deporte y territorio.

Con el hito histórico de ser la primera mujer española en competir en siete Juegos Olímpicos –donde atesora una medalla de plata y seis diplomas–, Portela no solo habló a los más jóvenes de podios y éxitos, sino del camino de sacrificio que hay detrás. Durante el encuentro, la deportista profundizó en pilares fundamentales como el esfuerzo, la constancia y la superación personal, cualidades que la han mantenido en la élite mundial durante décadas. Además de sus logros en el agua, donde suma múltiples medallas internacionales y dos oros mundiales, Portela ejemplificó la importancia de la formación académica al ser graduada en Fisioterapia y diplomada en Magisterio.

El presidente de la Deputación, Luis López, que define a la palista de Aldán como «unha das grandes embaixadoras da nosa provincia», enmarcó esta actividad dentro de la campaña turística «A túa meta, o teu destino». Según el organismo provincial, el objetivo es posicionar a Pontevedra como un referente donde el deporte es «territorio, turismo e estilo de vida».

Noticias relacionadas

Tras el encuentro, la propia Teresa Portela compartió sus impresiones sobre la jornada en Rodeiro, destacando la conexión con el alumnado: «Fue una experiencia muy bonita el poder estar con los niños y conocer de primera mano sus inquietudes. Les mostré mi experiencia como deportista y también hablamos de los valores como el esfuerzo». Aunque reconoció que los escolares se mostraron tímidos a la hora de intervenir, valoró muy positivamente su actitud: «Me llamó la atención que preguntaron poco, pero estuvieron muy atentos. La verdad es que estuve muy a gusto». La visita no sólo tuvo un cariz educativo y deportivo, sino que Portela también ejerció como turista en la propia provincia, rindiéndose a la gastronomía local antes de abandonar las tierras de Camba: «Aproveché mi visita a Rodeiro para hacerme con su famoso pan, algo que no quise dejar pasar», concluyó la deportista, sellando así una jornada donde el deporte de élite y la identidad de la tierra caminaron de la mano. Su próxima cita será con escolares de Cerdedo-Cotobade.