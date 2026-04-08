Polémica en el área fluvial de Liñares
Óscar Durán: «La playa está cerrada al público desde el 30 de septiembre»
Afirma que el recinto había sido clausurado tras labores de limpieza, pero que el acceso indebido y las conductas incívicas son la causa de su estado actual
nerea couceiro
El Concello de A Estrada ha respondido a las críticas sobre el estado de la Praia Fluvial de Liñares asegurando que el recinto permanece cerrado al público desde el pasado 30 de septiembre y que el acceso en la actualidad se está produciendo de manera indebida. El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, reaccionó a las quejas de usuarios que frecuentan este espacio fuera de la temporada estival y cuestionó tanto el acceso como el origen de los residuos denunciados.
«Resulta realmente curioso que usuarios de la playa fluvial de Liñares, que al parecer acostumbran a visitar este recinto fuera de la temporada estival, se quejen del estado de conservación de esta área recreativa cuando están accediendo a ella en un momento en el que no está autorizado el paso porque, sencillamente, está cerrada al público desde el 30 de septiembre», señaló el edil.
En relación con la presencia de basura, Durán subrayó que «el recinto no quedó de este modo cuando se cerró al público, al final del mes de septiembre», por lo que entiende que los residuos denunciados fueron depositados por personas que accedieron posteriormente, durante el periodo de inactividad oficial. Según explicó, la acumulación de restos se produjo en estos meses en los que el espacio no presta servicio ni cuenta con actividad regulada.
El concejal indicó además que, tras el cierre, se instaló un candado en la puerta de acceso que ha tenido que ser repuesto en tres ocasiones. «La playa fluvial está oficialmente cerrada; otra cosa es que, después de que alguien rompiese la cerradura, fuese posible entrar», afirmó, añadiendo que también fueron retirados de forma deliberada los carteles en los que se informaba de la prohibición de acceso y del fin de la temporada de uso.
Durán insistió en que en todo momento se informó a la ciudadanía de que el periodo de apertura finalizaba el 30 de septiembre, tanto a través de señalización en el propio recinto como por otros canales municipales. En este sentido, recalcó que el uso del espacio fuera de esas fechas no está permitido, aunque físicamente se haya podido acceder tras la rotura de los elementos de cierre.
El gobierno local avanzó que se dará aviso a los servicios correspondientes para proceder a la retirada de la basura acumulada y que se repondrá nuevamente el cierre para impedir el acceso al recinto. Asimismo, el edil apeló al civismo de la ciudadanía y recordó que la playa no abrirá oficialmente hasta el inicio de la temporada de baño, fijado para el próximo 23 de junio. Esta se prolongará hasta el 6 de septiembre, aunque el Concello valorará la posibilidad de extender la apertura hasta finales de ese mes, si bien el baño quedaría a criterio y responsabilidad de los usuarios, y sin servicio de socorrismo.
Mientras, las brigadas municipales han iniciado tareas de revisión y mantenimiento en distintas áreas recreativas del municipio, incluyendo las compuertas de la playa fluvial, dañadas por los temporales y las crecidas del invierno.
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