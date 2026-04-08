Ocionautas continúa sin el Concello

El colectivo La Estación reabrirá sus puertas pese a no contar con el respaldo institucional esperado. El proyecto, impulsado por Ocionautas, continúa adelante gracias al compromiso de la juventud, los colectivos sociales y la comunidad local.

Tras meses de incertidumbre, una de sus responsables e impulsoras, Annie Sánchez, asegura que «la Estación seguirá funcionando como un espacio activo para la juventud, priorizando su desarrollo personal, social y comunitario». Insiste en que su labor va más allá del entretenimiento: «No trabajamos para entretener, sino para ofrecer herramientas, generar habilidades y crear espacios donde los jóvenes puedan crecer».

La campaña ‘La Estación de Oportunidades’ ha puesto de manifiesto el potencial de la implicación juvenil. Durante cuatro meses, se desarrolló una programación semanal impulsada por colectivos juveniles realizando actividades valoradas en más de 30.000 euros que consiguieron generar con sus propias herramientas, recursos o patrocinadores.

La cifra contrasta con la aportación del concello de A Estrada de 2025: 6.000 euros. «Pero es que años atrás recibíamos del concello hasta 15.000 euros para la «Feira da Xuventude», y también aportaban para «Atacamos polo nadal» y el «XFest», apunta Annie Sánchez. Destaca que «el valor generado por los colectivos va mucho más allá de lo económico, incluyendo tiempo, esfuerzo, recursos propios y capacidad organizativa».

En esta nueva etapa pondrán en marcha un espacio dedicado al ámbito gaming, en colaboración con el colectivo Gaming Troop de Pontevedra. La iniciativa incluye la donación de equipamiento tecnológico como ordenadores, consolas, televisores, simuladores de conducción y dispositivos de realidad virtual que este colectivo cedió desinteresadamente a «La Estación». Además, comenta Annie, «proporcionan asesoramiento técnico, mantenimiento y soporte continuo».

El nuevo entorno estará abierto desde hoy, (de miércoles a domingos), en horario de tarde y permitirá el acceso libre a «cualquier persona interesada, sin necesidad de pertenecer a una asociación».

Subraya Annie que el objetivo del espacio gaming «no es únicamente el ocio, sino la creación de entornos de convivencia y aprendizaje. Los videojuegos se plantean como una herramienta para fomentar la comunicación, el trabajo en equipo y la interacción social entre jóvenes de distintas generaciones. Queremos generar comunidad y promover la participación activa de la juventud».

La apertura vendrá acompañada de actividades, eventos y competiciones. Entre las primeras iniciativas destaca la organización de unas ‘olimpiadas gamer’, abiertas a la comunidad. Buscarán implicar tanto a jóvenes como a adultos aficionados a los videojuegos.

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Desde la Estación continuarán trabajando en nuevas propuestas, buscando vías de sostenibilidad y reforzando su papel como espacio referente para la juventud. «El apoyo de la comunidad siempre ha estado ahí. Seguiremos adelante, con o sin respaldo institucional, porque creemos en lo que hacemos y en el impacto que tiene», concluye Annie Sánchez.